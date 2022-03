Ρώσος δημοσιογράφος ζητάει «on air» συγγνώμη από Ουκρανή συνάδελφό του για τον πόλεμο (vids)

Ο Ιβάν Κολπακόφ, που εργάζεται εκτός Ρωσίας, είπε πως νιώθει πολύ άσχημα για όλο αυτό και ζήτησε συγγνώμη από την Ουκρανή συνάδελφό του Όλγα Μαλτσέβτσκα.

Πάρα πολλοί Ρώσοι έχουν διατρανώσει τη διαφωνία τους με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Έχουν γίνει αντιπολεμικές πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες πολίτες έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, ανάμεσά τους ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ ανεξάρτητα (με το Κρεμλίνο) Μέσα Ενημέρωσης στη Ρωσία έκλεισαν.

Ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο Ιβάν Κολπακόφ, ο οποίος εργάζεται εκτός Ρωσίας για το ανεξάρτητο Μέσο ενημέρωσης Meduza, σε ζωντανή εκπομπή του BBC που φιλοξενήθηκε, ζήτησε συγγνώμη από την Ουκρανή συνάδελφό του, η οποία επίσης ήταν σε «παράθυρο» της εκπομπής.

Πρόκειται για την Όλγα Μαλτσέβτσκα, δημοσιογράφο του BBC, η οποία είχε δει live το πατρικό σπίτι της βομβαρδισμένο.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv . We did not know until that moment it was her actual building that had been hit. Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

Ο Ρώσος συνάδελφός της, θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από την Όλγα και όλους τους Ουκρανούς, λέγοντας πως νιώθει πολύ άσχημα γι’ όλο αυτό, με την δημοσιογράφο του BBC να τον ευχαριστεί.

