Νεαρή κοπέλα πήγε διακοπές και παραλίγο να χάσει τη ζωή της: Τα συμπτώματα που αγνόησε και μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

Αποφασισμένη να μετατρέψει την εμπειρία της σε μια δύναμη υπεράσπισης, η Gill αναζήτησε ομάδες υποστήριξης και κοινοτικές οργανώσεις αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η ζωή της Claudia Gill κρέμεται σε μια κλωστή καθώς ο μηνιγγιτιδόκοκκος παραλίγο να της στερήσει τη ζωή. Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, η φοιτήτρια από τη Νέα Νότια Ουαλία έχει αναλάβει μια αποστολή να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τα συμπτώματα αυτής της θανατηφόρας λοίμωξης και τη σημασία της ταχείας δράσης.

Η δοκιμασία της Gill ξεκίνησε λίγο μετά την επιστροφή της από διακοπές στο Κουίνσλαντ. Αυτό που αρχικά φαινόταν σαν κόπωση γρήγορα κλιμακώθηκε σε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η ευαισθησία στον ήχο, το βουητό στα αυτιά της, η δυσκαμψία στον αυχένα της, ο εμετός και οι λιποθυμίες σηματοδοτούσαν την έναρξη μιας σοβαρής ασθένειας.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, η κατάσταση της Gill επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς οι γιατροί διέγνωσαν ότι έπασχε από βακτηριακή λοίμωξη από μηνιγγιτιδόκοκκο Β, μια δυνητικά θανατηφόρα απειλή που προσβάλλει τον οργανισμό με ανησυχητική ταχύτητα. Αν είχε καθυστερήσει έστω και λίγο να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, η έκβαση θα μπορούσε να είναι τραγική.

I ignored these common symptoms after returning from vacation — it almost killed me https://t.co/GBYRxWrLwk pic.twitter.com/JysEpb6sEK