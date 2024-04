Υπό κράτηση ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Δίνει εξηγήσεις για δύο καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ εκλήθη για να παρουσιαστεί στην έδρα της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού και τέθηκε υπό κράτηση για να ανακριθεί σχετικά με τις κατηγορίες.

Υπό κράτηση στην έδρα της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού τέθηκε ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ το πρωί της Δευτέρας (29/4). Ο 75χρονος ηθοποιός ανακρίνεται, μετά από τις κατηγορίες δύο γυναικών, που υποστηρίζουν πως δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από τον Ντεπαρντιέ κατά την διάρκεια γυρισμάτων το 2014 και το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου BFM TV ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κατηγορείται από δύο εργαζόμενες στα γυρίσματα ταινιών με πρωταγωνιστή τον ίδιο πως πραγματοποίησε σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος τους. Μια 53χρονη διακοσμήτρια, που εργαζόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets verts» του Ζαν Μπεκέρ το 2021 με πρωταγωνιστή τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ανέφερε πως μια μέρα που καθόταν στον διάδρομο εκείνος «την γράπωσε με τα πόδια του, την έκλεισε μέσα στους μηρούς του και άρχισε να την αγγίζει στη μέση, στο στήθος και στα οπίσθια». Η ίδια, υποστήριξε πως, παράλληλα, με τα αγγίγματα, ο ηθοποιός της μιλούσε πρόστυχα.

Σύμφωνα με την 53χρονη χρειάστηκε η παρέμβαση τρίτων για να την αφήσει ο Ντεπαρντιέ να φύγει. Ο ηθοποιός της ζήτησε συγγνώμη, μετά από αίτημα των υπεύθυνων στα γυρίσματα, με την παρακάτω φράση: «Σου ζητώ συγγνώμη, επειδή έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη». Η 53χρονη διακοσμήτρια, παντρεμένη με παιδιά, ανέφερε πως ο ηθοποιός καθόλη την διάρκεια των γυρισμάτων της μιλούσε χυδαία. Τον Οκτώβριο του 2023 ο Ντεπαρντιέ με αντοιχτή επιστολή στην εφημερίδα Le Figaro αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις (το 2020 τον είχε καταγγείλει η ηθοποιός Σαρλότ Αρνούλ για βιασμό το 2018).

Gérard Depardieu: des plaintes et des accusations en série pic.twitter.com/J0DugikWEi

Με αφορμή την «ανοιχτή επιστολή» του κωμικού ηθοποιού η 53χρονη διακοσμήτρια αποκάλυψε πως σταμάτησε να εργάζεται και υποφέρει από κρίσεις άγχους και μετατραυματικό στρες, μετά την σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε από τον Ντεπαρντιέ.

BREAKING - French actor Gérard Depardieu in custody over suspected sexual assault: source close to case https://t.co/7MdUbOCztA pic.twitter.com/iZcYm4NTi7