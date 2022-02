Συλλαλητήρια στη Ρωσία κατά του πολέμου στην Ουκρανία: Ένταση και συλλήψεις από την αστυνομία

Χιλιάδες πολίτες της Ρωσίας κατέβηκαν στους δρόμους της Μόσχας και σε μεγάλες πόλεις της χώρας και διαδηλώνουν κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά τους δημοσιογράφους, χιλιάδες Ρώσοι πολίτες δείχνουν την αντίθεσή τους με την απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία και να ξεκινήσει πόλεμο.

BREAKING: Russian police starts detaining participants of anti war protests in Moscow. People were heard chanting "Facists"pic.twitter.com/qBEc3Rx5BB — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 24, 2022

Χιλιάδες πολίτες της Ρωσίας κατέβηκαν στους δρόμους της Μόσχας, αλλά και γενικότερα σε μεγάλες πόλεις της χώρας και διαδηλώνουν κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Anti-war protest in Novosibirsk. I must say that my strong impression is that this war is very unpopular in Russia. Some protest openly, others just worry quietly. I think @samagreene noticed that the Kremlin didn't even attempt to organize a show of public support https://t.co/T9BnDQyLWS February 24, 2022

Δεν έλειψαν οι εντάσεις όμως, καθώς στην πρωτεύουσα, τη Μόσχα, υπήρξε ένταση και συμπλοκές της αστυνομίας με τους πολίτες, οι οποίες οδήγησαν σε αρκετές συλλήψεις.

Antiwar protester detained in Moscow pic.twitter.com/evKB4pvCzn — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022

Ίδια εικόνα και ανάλογα σκηνικά και στην Αγία Πετρούπολη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συλλαμβάνουν διαδηλωτές.