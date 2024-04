Πήγαν σε κέντρο αισθητικής και κόλλησαν HIV από την βελόνα: Ανησυχία στον κλάδο της αισθητικής (vid)

Η έρευνα αποκάλυψε κραυγαλέες παραλείψεις στον έλεγχο των λοιμώξεων στην κλινική, συμπεριλαμβανομένης της προφανής επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού μίας χρήσης που προοριζόταν για μία φορά.

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, τρεις γυναίκες διαγνώστηκαν με HIV αφού υποβλήθηκαν σε διαδικασίες «vampire facial» σε ένα μη αδειοδοτημένο ιατρικό spa στο Νέο Μεξικό. Αυτή η ανησυχητική εξέλιξη σηματοδοτεί τις πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις ατόμων που προσβλήθηκαν από τον ιό μέσω μιας αισθητικής διαδικασίας που περιλαμβάνει βελόνες, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους υγείας.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), στην πρόσφατη έκθεση για τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα, αποκάλυψαν τα ευρήματα μιας έρευνας που διήρκεσε από το 2018 έως το 2023. Η έρευνα αποκάλυψε κραυγαλέες παραλείψεις στον έλεγχο των λοιμώξεων στην κλινική, συμπεριλαμβανομένης της προφανής επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού μίας χρήσης που προοριζόταν για μία φορά.

Ενώ η μετάδοση του HIV μέσω μολυσμένου αίματος μέσω μη αποστειρωμένων ενέσεων αποτελεί αναγνωρισμένο κίνδυνο, η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη τεκμηρίωση πιθανών λοιμώξεων που προέρχονται από υπηρεσίες καλλυντικών. Η αποκάλυψη αυτή χρησιμεύει ως αυστηρή υπενθύμιση της κρίσιμης σημασίας των αυστηρών πρακτικών υγιεινής στη βιομηχανία καλλυντικών.

