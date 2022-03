Ο Πούτιν τάζει… λεφτά για τους νεκρούς Ρώσους και επαναλαμβάνει: «Οι Ουκρανοί κρύβονται πίσω από τους αμάχους»

Για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά των «Ναζί», συνεχίζει να κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Όχι μόνο δεν κάνει πίσω ο Βλάντιμιρ Πούτιν για τον πόλεμο και τους εκατοντάδες θανάτους, αλλά συνεχίζει να κατηγορεί τους Ουκρανούς ότι κρύβονται πίσω από αμάχους, ενώ για παρηγοριά στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώνονται στα πεδία μαχών, τάζει… λεφτά.

«Οι στρατιώτες μας είναι ήρωες», είπε μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως «οι Ουκρανοί νεοναζί χρησιμοποιούν τους αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες. Αυτά τα έκαναν οι Ναζί».

Ανέφερε μάλιστα ότι «οι ουκρανικές δυνάμεις πήραν ομήρους ξένους πολίτες, ακόμα και φοιτητές. Οι δυνάμεις μας παρείχαν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την αποχώρηση των πολιτών. Οι Ουκρανοί εθνικιστές έκλεισαν αυτούς τους διαδρόμους. Πολεμάμε με νεοναζί και αυτό φαίνεται από τις τακτικές τους».

Για τους Ρώσους στρατιώτες που πέφτουν νεκροί καθημερινά στην Ουκρανία, είπε: «Είναι καθήκον μας να συνδράμουμε τις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών μας. Όλοι οι τραυματισμένοι Ρώσοι στρατιώτες θα αποζημιωθούν. Οι στρατιώτες μας πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία. Κάθε οικογένεια που έχει νεκρό στρατιώτη θα λάβει 7 εκατομμύρια».

Ανακοίνωσε μάλιστα ένα βραβείο που θα απονεμηθεί στην οικογένεια ενός νεκρού Ρώσου στρατιώτη που, όπως υποστήριξε, «ανατινάχθηκε» με χειροβομβίδα για να αποφύγει τη σύλληψή του από Ουκρανούς.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας προχωρά βάσει σχεδίου», τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν που συμπλήρωσε: «Δίνουμε μάχη κατά απειλών που συμπεριλαμβάνουν πυρηνικά όπλα».



