Σοκαριστικό βίντεο από τους New York Times: Βομβαρδισμός σε κατοικίες, φαρμακεία και νοσοκομείο (vid)

Οι Ρώσοι τονίζουν ότι δεν βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές αλλά στο βίντεο των New York Times φαίνεται το ακριβώς αντίθετο.

Οι Ρώσοι υποστηρίζουν πως δεν βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές και αμάχους, ωστόσο από ένα βίντεο που έφερε στην επιφάνεια, το New York Times, φαίνεται το ακριβώς αντίθετο.

Οι ρωσικές εναέριες δυνάμεις πετάνε βόμβες στην κατοικημένη περιοχή στο Τσέρνιγιβ της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Μέσα από τους καπνούς φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ στο σημείο, εκτός από τις κατοικίες, βρίσκεται φαρμακείο και νοσοκομείο.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF