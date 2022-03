Ζελένσκι: «Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν (...) γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος» (vid)

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στο CNN τόνισε πως «αν αυτές οι πράξεις συνεχιστούν, τότε αυτός ο κόσμος θα φτάσει στο τέλος του».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ότι θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι ο «μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν (...) γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λέγοντας ότι είναι «ανοιχτός» και «έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις» του Πούτιν.

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses his country in the face of the Russian invasion. pic.twitter.com/fXZu6igpsr