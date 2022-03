Οι 4 νόμοι που επέβαλλαν οι Ρώσοι στην Χερσώνα μετά την κατάληψή της (vid)

Ο δήμαρχος της Χερσώνας ανακοίνωσε τους 4 όρους των Ρώσων, προκειμένου η Ουκρανική σημαία να συνεχίζει να κυματίζει στην πόλη.

Η Χερσώνα είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη πόλη, την οποία οι Ρώσοι έχουν καταλάβει, μία εβδομάδα μετά την εισβολής τους στην Ουκρανία.

Το είχαν ανακοινώσει από χθες, όμως πλέον έχει επιβεβαιωθεί και από τους Ουκρανούς.

Ο δήμαρχος της πόλης είχε επικοινωνία με τα στρατεύματα του Βλάντιμιρ Πούτιν και κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία, προκειμένου η σημαία της χώρας να συνεχίσει να κυματίζει στην πόλη και να μην αντικατασταθεί από την Ρωσία.

Αυτό βέβαια επετεύχθη με κάποια ανταλλάγματα, τα οποία γνωστοποίησε η The Kyiv Independent μέσω των λογαριασμών που διατηρεί στα social media.

2. Cars are only allowed to drive in daylight.



3. Only cars carrying necessary supplies such as food and medicine can enter the city.



4. Citizens can walk alone or in groups of two people. They have to stop when demanded. They must not confront the Russian forces.