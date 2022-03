Ρώσος πυροβολεί στον αέρα, αλλά το πλήθος των Ουκρανών πολιτών συνεχίζει να σπρώχνει τα θωρηκτά (vid)

Ούτε ο πυροβολισμός στον αέρα από Ρώσο στρατιώτη τους κλόνισε, ούτε το θωρηκτό φορτηγό που μπήκε μπροστά να τους «ανοίξει».

Με ότι μέσο και με όποιον τρόπο μπορούν αντιστέκονται οι Ουκρανοί στους Ρώσους εισβολείς. Γυμνά χέρια σε πολλές περιπτώσεις απέναντι σε θωρηκτά φορτηγά και άρματα μάχης.

Όπως στο βίντεο που βλέπουμε μια ομάδα πολιτών Ουκρανών, με τα πολιτικά τους ρούχα, ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες, που στέκονται μπροστά από πομπή Ρώσων.

Οι Ουκρανοί πολίτες άπλωσαν τα χέρια τους και στάθηκαν μπροστά στο φορτηγό, σπρώχνοντάς το με τα χέρια, σε μια σημαδιακή κίνηση να οπισθοχωρήσει.

