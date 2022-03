Απίστευτο βίντεο: Οβίδα από άρμα σκάει δίπλα από πολίτη που τραβούσε με κάμερα (vid)

Ένας κάτοικος, τραβάει με το κινητό του και ζουμάρει σε ένα ρωσικό άρμα μάχης, όταν ξαφνικά… μια οβίδα φεύγει από το ρωσικό τανκς.

Τα περιστατικά από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πολλά. Πολλά και σοκαριστικά. Όπως αυτό- ακόμα ένα- που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από πόλη της Ουκρανίας.

Ένας κάτοικος, τραβάει με το κινητό του από όροφο πολυκατοικίας (είναι εμφανές ότι βρίσκεται ψηλά) και ζουμάρει σε ένα ρωσικό άρμα μάχης που είναι κάτω στον δρόμο, όταν ξαφνικά… μια οβίδα φεύγει από το ρωσικό τανκς.

Ο θόρυβος από τον πυροβολισμό όπως άλλωστε και από τα τζάμια που θρυμματίζονται μπροστά στον Ουκρανό με την κάμερα, είναι ιδιαίτερα τρομακτικός.

Θα δείτε, πως οι άνθρωπος που τραβάει το βίντεο δεν παθαίνει κάτι. Έχουν πέσει πάνω του μόνο τα γυαλιά από το τζάμι.

Αν και φαίνεται πως το τανκς στόχευσε πάνω του, ενδεχομένως να νόμιζε ότι είναι κάποιος sniper, εν τούτοις, φαίνεται πως στόχευε ένα σπίτι από κάτω, οπότε τον βρήκαν - για καλή του τύχη- τα θραύσματα.

Seems like a Russian tank fired at a Ukrainian who was filming the battle in Borodianka. pic.twitter.com/c7Hw4MTNsR