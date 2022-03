Ο Τάισον Φιούρι θα πάει με τον πατέρα του στον πόλεμο αν εμπλακεί η Αγγλία (vids)

Ο Βρετανός μποξέρ εξέφρασε την επιθυμία του να ενταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ο Τάισον Φιούρι είναι έτοιμος να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου στο πλευρό της Ουκρανίας, εφόσον εμπλακεί η Αγγλία. Ο Βρετανός πρωταθλητής του μποξ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της αναμέτρησης με τον Ντίλιαν Γουάιτ.

Μάλιστα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την κίνηση των πρώην αντιπάλων του, των αδελφών Βλαντιμίρ και Βίταλι Κλίτσκο να πάρουν τα όπλα για να υπερασπιστούν την Ουκρανία είπε: «Είναι φανταστικό. Θα είμαι ο πρώτος που θα πάει αν εμπλακεί η Αγγλία ή οι ΗΠΑ. Θα είμαι πρώτος στη σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Αν είσαι από αυτή τη χώρα και ζεις εκεί, υπερασπίσου την. Αγάπα την γυναίκα σου και πολέμησε για την πατρίδα σου».

Tyson Fury praises Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko and Oleksandr Usyk for defending Ukraine from Vladimir Putin's invasion by Russia: "I'll be the first one to join up if England get involved."



[📽️ @BTSportBoxing] pic.twitter.com/w479oaJw4g