Γυναίκα αποκαλύπτει γιατί αποφάσισε να παντρευτεί, όχι μία αλλά δύο φορές, καταδικασμένο δολοφόνο!

Η Teresa X. Roberts παρέθεσε τρεις λόγους που έκανε το συγκεκριμένο βήμα. Τι είπε ειδικός γι αυτήν.

Το «Marrying a Murderer» είναι το τελευταίο χρονικά «δημιούργημα» της συγγραφέως Nancy Grace, η οποία είναι και τηλεοπτική περσόνα αλλά και πρώην εισαγγελέας!

Στην πιο πρόσφατη εκπομπή της, θέτει λοιπόν το ερώτημα: Γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται καταδικασμένους δολοφόνους; Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Γιατί οι γυναίκες παντρεύονται άνδρες που έχουν δολοφονήσει;»!

Γνωρίζει πολλές γυναίκες που έχουν παντρευτεί δολοφόνους, συμπεριλαμβανομένης της Teresa X. Roberts, η οποία μίλησε για την κακοποίηση που έχει υποστεί από τον πατέρα και τον αδερφό της όταν ήταν παιδί. Όταν ο αδερφός της καταδικάστηκε σε φυλάκιση, κατέληξε να γίνει φίλη με έναν άλλο κατάδικο που είχε ρωτήσει τον αδελφό της αν μπορούσε να της γράψει.

