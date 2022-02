Άρχισαν τα όργανα: Ο Πούτιν έδωσε εντολή για την ανάπτυξη… «ειρηνευτικών δυνάμεων» σε Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ

Η Ρωσία, αναπτύσσει ρωσικές δυνάμεις στις δύο αποσχισθείσες περιοχές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας του, να αναπτύξει ρωσικές «ειρηνευτικές δυνάμεις»- όπως τις ονόμασε- στις δύο αποσχισθείσες περιοχές στην ανατολική Ουκρανία, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε νωρίτερα απόψε με διάταγμά του.

Λίγο νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία των φιλορωσικών αυτονομιστικών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, του Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, σε διάγγελμά του στον ρωσικό λαό.

Ο Πούτιν μάλιστα ενημέρωσε για την απόφαση αυτή τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς , μεσολαβητές στη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία, και εκείνοι, από την πλευρά τους, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, «εξέφρασαν την απογοήτευσή τους» συγκαλόντας Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Putin has ordered Russian troops into Ukraine.



The decrees on recognizing the Donetsk and Luhansk People’s Republics order the Russian armed forces to go into separatist territory on peacekeeping missions. pic.twitter.com/cjKMidlD4Q