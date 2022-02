Πούτιν: Πρέπει να εξεταστεί η αναγνώριση των περιοχών των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν ανέφερε πως θα αυξανόταν σημαντικά η απειλή για τη Ρωσία, αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ.

Η απόφαση στο ζήτημα της αναγνώρισης από την Ρωσία της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» θα ληφθεί σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η ανεξαρτησία των δύο αυτών δημοκρατιών.

Παράλληλα ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν του είπε ότι η ηγεσία της Ουκρανίας είναι έτοιμη να εφαρμόσει την ειρηνευτική διαδικασία του Μινσκ και εργάζεται πάνω σε νέες ιδέες για τη διεξαγωγή εκλογών στις δύο αποσχισθείσες περιοχές.

“Dear colleagues, I heard your opinion. The decision will be made. Today! I want to thank you for this meeting”: After listening to the opinion of the members of the Security Council, Putin took a break and will announce his decision a little later https://t.co/DAWqITEdmW