Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου οι 1000mods επιστρέφουν στην Τεχνόπολη, μετά την ιδιαίτερη περσινή τους εμφάνιση, με ένα live όπως παλιά.

Το συγκρότημα στοιβάζει τους ενισχυτές του, για να παρουσιάσει τον τελευταίο αριστουργηματικό του δίσκο Youth of Dissent για πρώτη φορά όπως του αρμόζει.

Από τα υπόγεια της underground ελληνικής σκηνής, οι 1000mods μπόλιασαν τις Vidage μουσικές τους επιρροές δημιουργώντας το ηχόχρωμα του Super Van Vacation, που έμελλε να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους ροκ δίσκους των τελευταίων 10 ετών.

To επόμενο μουσικό ταξίδι τους έκρυβε τριπαριστά και ψυχεδελικά Vultures που ξεχύθηκαν από τα πορτοκαλί ηχεία τους και γύρισαν όλη την Ευρώπη, η οποία υποδέχθηκε μια από τις πιο ανερχόμενες μπάντες του ήχου τους. Το Repeated Exposure to… έμελλε να επιβεβαιώσει ότι οι 1000mods είναι οι μπροστάρηδες της ελληνικής σκηνής στρέφοντας τα βλέμματα όλων πάνω τους.

Το συγκρότημα περιόδευσε το 2019 σε Αμερική και Αυστραλία, δίνοντας κάποια από τα πιο σημαντικά shows της πορείας του. To Youth of Dissent συνέπεσε με τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στη ζωής μας, παρουσιάζοντας μας τους Mods πιο ώριμους και κατασταλαγμένους από ποτέ, βρίσκοντας αστείρευτη έμπνευση στα αγαπημένα τους 90s και στο Seattle.

Οι διθυραμβικές κριτικές κι οι επαναλαμβανόμενες ακροάσεις του Youth of Dissent έκαναν ακόμη πιο έντονη την ανυπομονησία μας να δούμε και πάλι τα Χιλιομόδια πάνω στη σκηνή. Για αυτό, το βράδυ του Σαββάτου της 10ης Σεπτεμβρίου θα βρισκόμαστε όλοι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για την ηλεκτρισμένη συναυλιακή επιστροφή των 1000mods.

Λίγους μήνες πριν, το Super Van του συγκροτήματος θα γυρίσει για ακόμη μια φορά την Ευρώπη, ταξιδεύοντας σε 31 πόλεις της, ξεκινώντας την περιοδεία του στις 29 Απριλίου στο Λονδίνο.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες της Ευρωπαϊκής περιοδείας:

EUROPEAN TOUR 2022

SPECIAL GUESTS: THE WELL

29.04.22 LONDON DESERTFEST LONDON

30.04.22 PRATTELN A DAY IN SMOKE

03.05.22 PARIS LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

05.05.22 STRASBOURG LA LAITERIE

06.05.22 HASSELT NOX TUMULTUM FESTIVAL

28.05.22 BERLIN DESERTFEST BERLIN*

30.05.22 HAMBURG GRUENSPAN*

31.05.22 COPENHAGEN VEGA*

01.06.22 MALMÖ PLAN B*

03.06.22 HANNOVER LUX*

04.06.22 DRESDEN BEATPOL*

06.06.22 WARSAW HYBRYDY*

07.06.22 KRAKOW ZAŚCIANEK*

08.06.22 VIENNA ARENA*

09.06.22 PRAGUE ROCK CAFE PRAGUE*

10.06.22 LEIPZIG WERK 2*

11.06.22 MUNICH SOL BIRTHDAY BASH*

12.06.22 GRAZ PPC*

13.06.22 ZAGREB MOCHVARA*

14.06.22 BUDAPEST A38*

15.06.22 SALZBURG ROCKHOUSE*

16.06.22 WINTERTHUR GASWERK*

17.06.22 MEZZAGO BLOOM*

18.06.22 MONTHEY PONT ROUGE*

20.06.22 NUREMBERG MUSIKZENTRALE*

21.06.22 COLOGNE VOLTA*

22.06.22 BIELEFELD FORUM*

23.06.22 AMSTERDAM MELKWEG*

24.06.22 LUXEMBURG KULTURFABRIK*

25.06.22 WIESBADEN SOL BIRTHDAY BASH*

13.08.22 MOLEDO SONIC BLAST MOLEDO

*WITH: THE WELL

Πληροφορίες

Εισιτήρια γενικής εισόδου 15 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

www.highpriority.gr

www.viva.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

[email protected]