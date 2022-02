«Δεν φοβόμαστε κανέναν»: Οι Ουκρανοί υψώνουν σημαίες στην «Ημέρα της Ενότητας» (vids)

O πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε αργία αυτή την εβδομάδα μετά τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας.

Οι Ουκρανοί ύψωσαν σήμερα την σημαία της χώρας τους και παιάνιζαν τον εθνικό τους ύμνο για να επιδείξουν ενότητα απέναντι στους φόβους για ρωσική εισβολή, η οποία σύμφωνα με τις δυτικές δυνάμεις επίκειται.

Έξω από σχολεία, νοσοκομεία και πολλά καταστήματα κυμάτιζε σήμερα η ουκρανική σημαία για να τιμηθεί η "Ημέρα της Ενότητας", την οποία ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε αργία αυτή την εβδομάδα μετά τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας.

Ukraine unfurls giant flag for Unity Day https://t.co/BwkosCcU5i via @YouTube — Cecile Braconnier (@braco001) February 16, 2022

Η Ρωσία έχει διαψεύσει ότι θα εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά έχει προειδοποιήσει ότι θα δώσει «στρατιωτική και τεχνική απάντηση», αν οι δυτικοί της αντίπαλοι δεν θέσουν τέλος στην πολιτική τους που χαρακτηρίζεται απειλητική απέναντί της.

Στην κεντρική λεωφόρο του Κιέβου, Κρέσκατικ, όπου σημαίες κυματίζουν στα κυβερνητικά γραφεία, η σημερινή ημέρα ήταν για πολλούς όπως κάθε άλλη ημέρα.

"Μια συνηθισμένη ημέρα, αλλά αυτές οι σημαίες βρίσκονται εδώ για κάποιο λόγο, για να δείξουν ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Δεν μας τρόμαξαν", λέει ο Μικόλα, ιδιοκτήτης μιας μικρής καντίνας που πουλάει καφέδες.

Ένα μεγάφωνο σε μια τοπική κυβερνητική υπηρεσία στην πρωτεύουσα παίζει πατριωτικά τραγούδια, ενώ τα τηλεοπτικά και τα κυβερνητικά δίκτυα στο Youtube μεταδίδουν ομιλίες που υπενθυμίζουν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

"Ολοι θέλουν να μας φοβίσουν και ήρθαμε για να μείνουμε", λέει μια συνταξιούχος, η Λουντμίλα, η οποία φοράει μια μικρή καρφίτσα με την ουκρανική σημαία στο πέτο του πανωφοριού της.

Στο Ολυμπιακό στάδιο του Κιέβου δεκάδες άνθρωποι ξεδίπλωσαν μια ουκρανική σημαία 200 μέτρων την οποία κουνούσαν υπό τους ήχους πατριωτικής μουσικής.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ουκρανοί είναι ενωμένοι σε μια κοινή επιθυμία "να ζήσουν εν ειρήνη, ευτυχισμένοι, σε μια οικογένεια, τα παιδιά με γονείς".

"Κανένας δεν μπορεί να αγαπήσει την πατρίδα μας όπως εμείς. Και μόνο εμείς μπορούμε να την προστατεύσουμε", είπε.

'We fear no one' - Ukrainians raise flags to defy Russia invasion fear: Ukrainians celebrated 'Unity Day' on Wenesday, a holiday President Volodymyr Zelenskiy created this week after Russia massed troops near Ukraine's borders. https://t.co/t59yLCf5aY JPost pic.twitter.com/6bH9fvJfH2 — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) February 16, 2022

Αργότερα σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να επιθεωρήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις στο Ρίβνε και να μεταβεί αεροπορικώς στην περιοχή του ανατολικού Ντονμπάς για να συναντήσει στρατιώτες που υπηρετούν εκεί.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι και ο ίδιος ενεργός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έκανε έκκληση στους Ουκρανούς να αναρτήσουν φωτογραφίες και βίντεο με την ουκρανική σημαία και να προσθέσουν hashtags. Στο Instagram, οι χρήστες έκαναν αναρτήσεις χρησιμοποιώντας το χάσταγκ #ΗμέραΕνότητας.

Defense Ministry has raised the big national flag to celebrate Ukraine’s Unity Day 🇺🇦 pic.twitter.com/nbrLHQpK8y — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 16, 2022

"Σήμερα αποδείξαμε ότι εμείς οι Ουκρανοί είμαστε ένα ενωμένο έθνος, ενωμένοι άνθρωποι", λέει ο Πάβλο Χορίνοφ, αξιωματούχος στο κρατικό Ινστιτούτο Πολιτικής για την Οικογένεια και την Νεολαία.

Ο Ζελένσκι έχει επί μακρόν πει ότι ενώ πιστεύει ότι η Ρωσία απειλεί να επιτεθεί στη χώρα του, η πιθανότητα μιας επικείμενης εισβολής έχει υπερεκτιμηθεί από τους δυτικούς συμμάχους στην προσπάθειά τους να απαντήσουν στην απόπειρα της Μόσχας να τρομοκρατήσει την Ουκρανία και να σπείρει τον πανικό.