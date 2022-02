«Γλέντι» με τον Idris Elba που εμφανίστηκε στα Brit Awards με ανοιχτό το φερμουάρ του παντελονιού (vid)

O πασίγνωστος ηθοποιός, παρουσίασε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, αλλά την παράσταση το ανοιχτό φερμουάρ του παντελονιού του.

Λάθη και γκάφες μπορούν να γίνουν παντού... Ακόμα και σε ένα event όπως των Brit Awards που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη τα παρακολουθούν.

Δείτε για παράδειγμα τι έγινε χθες το βράδυ, όταν στην σκηνή ανέβηκε ο Idris Elba για να παρουσιάστηκε αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς.

Ο πασίγνωστος ηθοποιός έκλεψε την παράσταση, όχι για την εντυπωσιακή εμφάνισή του με το ροζ Gucci μπουφάν που φορούσε, ούτε για το γεγονός οτι ανακοίνωσε ως νικήτρια την Adele.

Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, ήταν το γεγονός οτι είχε ξεχάσει να κουμπώσει το φερμουάρ του παντελονιού του. Ναι, εμφανίστηκε μπροστά σε όλους, έχοντας το ανοιχτό.

Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους τηλεθεατές και τους χρήστες των social media.

not idris elba presenting with his flies undone 😭😭 pic.twitter.com/bMXu5SQtFh — cait💛 (@Caitbutler_) February 8, 2022

Idris Elba forgetting his flies are down love to see it #brits2022 pic.twitter.com/rg5XHdkYKA February 8, 2022