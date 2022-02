Η Φουρέιρα της Ισπανίας: Γιατί έχει προκληθεί σάλος με την Chanel που θα πάει Eurovision (vids)

Ένα πολύ καλό λόγο έχει να ελπίζει σε μία υψηλή θέση στην φετινή Eurovision η Ισπανία και αυτός ακούει στο όνομα Chanel. Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις και η επιλογή της έφτασε μέχρι και το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων.

Την στιγμή που στην Ελλάδα «παλεύαμε» με τον χιονιά, στην Ισπανία είχαν χαρές και πανηγύρια, αφού μετά από 15 χρόνια διοργανώθηκε το Benidorm Fest, που σκοπό είχε να αναδείξει τον καλλιτέχνη εκείνο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην 66η Eurovision, που θα γίνει στο Τορίνο (10-14/05).

Νικήτρια αναδείχθηκε η 31χρονη Chanel Terrero (Τσανέλ Τερέρο). Μια εκρηκτική, λαμπερή και χαμογελαστή γυναίκα με δυνατή σκηνική παρουσία. Η παρουσίαση του τραγουδιού της "SloMo" στο φαντασμαγορικό show, που στήθηκε στη Βαλένθια, έκανε άπαντες να κουνηθούν στο ρυθμό της, «εκτοπίζοντας» δύο άλλα φαβορί, το συγκρότημα Tanxugueiras και την Rigoberta Bandini.

Και παρόλο που η επιλογή του ενθουσίασε μεγάλη μερίδα του κοινού, ανάμεσα σε αυτό υπάρχουν και οι haters, που έχουν βγάλει αρκετή «χολή» στα social media, με κάποια σχόλια να είναι έως και... τραβηγμένα.



Τι κι αν η ίδια τραγουδάει πως «έρχομαι πάντα πρώτη, ποτέ δεύτερη, υπάρχει μόνο μία, δεν υπάρχουν απομιμήσεις»; Η σκηνική παρουσία, η χορογραφία, αλλά ακόμα και το ρούχο της Κουβανής τραγουδίστριας, έκανε τους χρήστες του twitter, και όχι μόνο, να μιλούν για την «Φουρέιρα της Ισπανίας».

Η Chanel την θαυμάζει, αλλά την ίδια στιγμή σχολιάζει πως «εγώ είμαι εγώ. Τι κρίμα που πρέπει να μας συγκρίνουν εμάς τις γυναίκες μεταξύ μας, όταν χορεύουμε, τραγουδάμε και κάνουμε ένα act στη σκηνή. Κάθε μία είναι διαφορετική».

Και πώς σχολίασαν οι χρήστες αυτή την... ομοιότητα;

H Chanel είναι μια προσπάθεια αντιγραφής της Ελένης Φουρέιρα

chanel es un intento de replicar eleni foureira i said what i said #BenidormFest

Η Ελένη Φουρέιρα είναι αυτό που παρήγγειλες και η Chanel αυτό που σου έρχεται

Η Chanel και η Ελένη Φουρέιρα όταν συναντηθούν

Η Chanel έπαιξε την κάρτα «Ελένη Φουρέιρα»

Ένας άλλος χρήστης ελπίζει απλά να δει τις δύο τραγουδίστριες να συνεργάζονται στα MAD Awards 2022 (καθόλου κακή ιδέα!)

Can’t wait for the Chanel X Eleni Foureira collab at the 2022 Mad VMA’s