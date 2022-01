Η πρώην γυναίκα του Μπεστ ισχυρίζεται πως το πνεύμα του θρυλικού παίκτη την επισκέπτεται στο σπίτι

Η Άλεξ Μπεστ συμμετείχε στο reality «Celebrity Help! My House is Haunted», καθώς θεωρεί πως το σπίτι της είναι στοιχειωμένο.

Ιστορίες με φαντάσματα, πνεύματα που επισκέπτονται αγαπημένους και στοιχειωμένα σπίτια, σίγουρα έχουν ειπωθεί αρκετές. Ελάχιστες όμως αφορούν τόσο γνωστά πρόσωπα, όπως τον Τζορτζ Μπεστ...

Και για αυτό γιατί η πρώην σύζυγός του, Άλεξ, θεωρεί πως το πνεύμα του θρυλικού ποδοσφαιριστή την επισκέπτεται στο 200 ετών σπίτι της, μετακινώντας και εξαφανίζοντας πράγματα.

Κάτι που δεν έχει ξεκινήσει τώρα, αλλά πίσω στο 2005 όταν και άφησε την τελευταία της πνοή, η μεγάλη δόξα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Την ημέρα της κηδείας του, έμενα σε ένα ξενοδοχείο στο Μπέλφαστ. Θυμάμαι πως ήταν νωρίς εκείνη την ημέρα και φυσικά ήμουν συναισθηματικά φορτισμένη. Την ώρα λοιπόν που έφευγα και βρισκόμουν στην πόρτα, ξαφνικά το ντους άρχισε να τρέχει νερό. Άνοιξε από μόνο του», είπε η Άλεξ, η οποία απευθύνθηκε στην εκπομπή «Celebrity Help! My House is Haunted».

Ο ερευνητής Barri Ghai την επισκέφτηκε στο σπίτι της και κατάφερε να καταγράψει ένα βιβλίο να πέφτει μόνο του από την βιβλιοθήκη. Ήταν μία βιογραφία. Φαντάζεστε ποιου; Του Τζορτζ Μπεστ φυσικά.

«Δεν νομίζω πως είναι σύμπτωση. Έχω πολλά βιβλία στο συγκεκριμένο ράφι. Έχω πολλά ήδη, αλλά αυτό που έπεσε ήταν η αυτοβιογραφία του Τζορτζ. Αυτή η στιγμή με έκανε να σκέφτομαι οτι είναι ένα από τα πνεύματα», είπε χαρακτηριστικά, με τον Barri Ghai να την ρωτάει αν την εκπλήσσει που έκανε την εμφάνισή του με αυτό τον τρόπο, με την Άλεξ να απαντάω πως όχι, καθώς έκανε τέτοιες πλάκες συχνά.

Μάλιστα, ανέφερε και άλλες παρόμοιες εμπειρίες, όπως για παράδειγμα το να χάνει διάφορα πράγματα, τα οποία βρίσκει μετά από πολύ καιρό μετά, σε θέσεις που υπήρχε περίπτωση να μην τα είχε δει.