Μητέρα κάνει 40 τατουάζ για πείραμα και πλέον δεν την αναγνωρίζουν τα παιδιά της

Συγκλόνισε με τα όσα εξομολογήθηκε όταν αντίκρισε τον εαυτό της και κατάλαβε πως ο γιος της δεν την κοιτούσε καν.

Μια μητέρα δύο παιδιών, την οποία αποκαλούν «το κορίτσι με τα τατουάζ» στη μικρή κοινωνία που ζει, εξομολογήθηκε πως τα παιδιά της δεν την αναγνώρισαν, μετά τα τατουάζ που έκανε για ένα πείραμα.

Η Έιμι Σμιθ, η οποία είναι 23 ετών, έχει κάνει 40 τατουάζ στο σώμα της για ένα πείραμα που συμφώνησε να πάρει μέρος και αρκετά εκ των οποίων στο πρόσωπό της. Όμως το μετάνιωσε:

«Προσπαθούσα τόσο πολύ να μην κλάψω. Ένιωσα αηδία που έβλεπα τον εαυτό μου να μοιάζει έτσι. Ξέρω ότι είναι μια δυνατή λέξη, αλλά ένιωσα άσχημη και φρικτή με τον εαυτό μου. Ένιωθα τόσο άβολα και ήταν σαν να κοιτούσα κάποιον που δεν ήξερα» είπε η ίδια στην τηλεοπτική εκπομπή «Hooked On The Look», λέγοντας πως ακόμα και η μητέρα της, που σπάνια κλαίει, δάκρυσε όταν την είδε.

Παρά την αντίδραση (και) της μητέρας της, η Έιμι έπρεπε να εκτιμήσει ακόμη περισσότερο το μοναδικό στυλ και τα πολλαπλά τατουάζ στο πρόσωπο της: «Αφού έφυγε η κάμερα, έπρεπε να πάρω τα παιδιά μου (να φύγουμε) αλλά ο μικρότερος μου δεν με κοιτούσε καν γιατί δεν είχε ιδέα ποια ήμουν.

Η αντίδρασή τους με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο πολύ αποτελούν μέρος του εαυτού μου τα τατουάζ μου».

Η Έιμι προσπαθεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της και την περασμένη εβδομάδα πήγε σε ένα δημοτικό σχολείο της περιοχής για να διδάξει στα παιδιά τα τατουάζ.

«Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα σαν ένα ζώο σε κλουβί λόγω των τατουάζ μου, αλλά τώρα είμαι περήφανη για αυτό που είμαι και δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι».

Η Έιμι έκανε το πρώτο της τατουάζ σε ηλικία 13 ετών, όταν είδε το Miami Ink!