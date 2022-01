Ο Τσίπρας από τα Τρίκαλα κατηγορεί τον Μητσοτάκη για το άνοιγμα των σχολείων με άρωμα… Ντι Κάπριο

«Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το Don't Look Up θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look the cases» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Δριμεία επίθεση με… άρωμα Ντι Κάπριο εξαπέλυσε από τα Τρίκαλα, όπου βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποίησε τη νέα ταινία με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο Don’t Look Up που προβάλλεται στο Netflix για να κρίνει την απόφαση να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία με 50.000 κρούσματα. Κλείνει δε την ανάρτησή του λέγοντας: «Και ο Θεός βοηθός…».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα social media του:

«Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontlookup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look the cases»…

Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν.

Και ο Θεός βοηθός…»!

pic.twitter.com/E7cE7OfFa5 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 4, 2022

«Όταν γράφει στα αγγλικά ας βάζει κάποιον να τα ελέγχει»

Στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα απάντησε με δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή - από το γελοίο όμως στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια. Είναι αποκαλυπτικό της πολιτικής ελαφρότητας του κ. Τσίπρα το ότι επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό μάλιστα, με την εκπαίδευση των παιδιών μας εν μέσω πανδημίας. Τελικά, ο πραγματικός χαρακτήρας ενός πολιτικού όντως φαίνεται από το τι θεωρεί αστείο.

ΥΓ: Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει» ανέφερε σχετικά.