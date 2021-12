Το “The Macallan” έρχεται στην premium γιορτινή edition, "A night on earth in Scotland"

Το εμβληματικό single malt whisky The Macallan υποδέχεται τις φετινές γιορτές παρουσιάζοντας την πιο premium limited εμφιάλωση "A night on earth in Scotland", που θα αποτελέσει την ιδανική πρόταση δώρου για τους πιστούς φίλους του αποστακτηρίου Macallan.

Το The Macallan δημιουργήθηκε από τον Alexander Reid το 1824 στην Σκωτία και αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα και περιζήτητα whisky παγκοσμίως. Διακρίνεται για τις μεθόδους απόσταξής του, καθώς και για τα εξαιρετικής ποιότητας βαρέλια sherry που χρησιμοποιούνται για την παλαίωση. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν μια γευστική εμπειρία που είναι χαρακτηριστικά μοναδική, κατατάσσοντας το The Macallan στα κορυφαία whisky διεθνώς.

Φέτος, το The Macallan εγκαινιάζει την απόλυτη εορταστική σειρά περιορισμένης κυκλοφορίας "A night on earth in Scotland" που αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερη επιλογή δώρου, αλλά αποτελεί παράλληλα και μια premium επιλογή serve, εναρμονισμένη με τη λάμψη των γιορτών.

Η πρώτη εμφιάλωση αυτής της συλλογής διαθέτει έναν πλούσιο χαρακτήρα, με απαλή βελούδινη γλυκύτητα που καταλήγει σε μια επίγευση γλυκιάς καραμέλας βουτύρου και φρεσκοψημένου μπισκότου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία. Πέρα όμως από τα πλούσια γευστικά του χαρακτηριστικά, το "A night on earth in Scotland" ξεχωρίζει και για το ιδιαίτερο design του. Τη συσκευασία της φιάλης έχει φιλοτεχνήσει η αναγνωρισμένη Ιαπωνο-γαλλίδα εικονογράφος Erica Dorn, εμπνευσμένη από τα ζεστά χρώματα και μοτίβα θαλπωρής που χαρακτηρίζουν τη Πρωτοχρονιάτικη φωτιά που κυριαρχεί στους εορτασμούς ανά τον κόσμο, αλλά και από στοιχεία που αναδεικνύουν τις γεύσεις αυτού του single malt.

Το The Macallan «A night on earth in Scotland» είναι διαθέσιμο από το GB Corner του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, ενώ οι λάτρεις αυτού του μοναδικής ποιότητας whisky θα μπορούν να απολαύσουν το perfect serve στο Alexander’s Bar & Winter Lounge, στο ισόγειο του ξενοδοχείου.

Επιπρόσθετα, το The Macallan «A night on earth in Scotland» είναι διαθέσιμο και σε επιλεγμένες κάβες.

Γευστικά Χαρακτηριστικά:

Aλκοολικοί βαθμοί: 40%

Άρωμα: Βανίλια, βούτυρο, ψημένο μήλο, ψημένο μπισκότο, δαμάσκηνο και αμύγδαλο.

Γεύση: Απαλή βελούδινη γλυκύτητα που θυμίζει κουλουράκι, γλυκύτητα βανίλιας, με ελαφρά φρυγανισμένο marshmallow, αποξηραμένο πορτοκάλι, σύκο και κανέλα.

Επίγευση: Γλυκιά καραμέλα βουτύρου και φρεσκοψημένα μπισκότα.

Απολαύστε Υπεύθυνα

Enjoy The Macallan Responsibly