Άγγλος σεφ κράζει την χρυσή μπριζόλα του Salt Bae αξίας 850 λιρών: «Πρέπει να υπάρχει ένα φράγμα στη βλακεία»

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αγγλία η χρυσή μπριζόλα Tomahawk του Τούρκου σεφ Νουσρέτ.

Ένας σεφ στη Βόρεια Αγγλία, ο Γκάρεθ Μέισον εξέφρασε την άποψή του για την φημισμένη πλέον χρυσή μπριζόλα Tomahawk αξίας 850 λιρών, του Salt Bae. Μάλιστα, ο Άγγλος σεφ παρουσίασε μια σειρά από πιάτα εμπνευσμένα από το Λάνκασαϊρ, ντυμένα με το χρυσό φύλλο που χρησιμοποιεί ο Νουσρέτ για την μπριζόλα Tomahawk.

Ο Νουσρέτ έχει δει αρκετές φορές το όνομά του στα πρωτοσέλιδα το τελευταίο διάστημα για τις εξωφρενικές τιμές του μενού στο νέο του εστιατόριο στο Λονδίνο. Δεδομένου λοιπόν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος των 850 λιρών για μια μπριζόλα, ο Γκάρεθ Μέισον αποφάσισε να τους προσφέρει κάτι αντίστοιχο, σε φυσιολογικές τιμές.

Ο 33χρονος Άγγλος σεφ έφτιαξε μίνι κρεατόπιτες που είναι δημοφιλείς στο Λάνκασαϊρ και τις τύλιξε με το φύλλο χρυσού 24 καρατίων. Στο αυτοσχέδιο μενού υπήρχαν πατάτες-τσιπς τυλιγμένες κι αυτές με χρυσό, μπέικον, χρυσά λουκάνικο, αλλά και ένα χρυσό καρότο.

Και την ώρα που ο Νουσρέτ χρεώνει 850 λίρες την κάθε μπριζόλα του, τα πιάτα του Γκάρεθ εκτιμήθηκαν μόλις 5 πάουντς από έναν τοπικό κοσμηματοπώλη. Παρότι πολλοί είναι αυτοί που επικρίνουν τις τιμές του Νουσρέτ στο Λονδίνο, οι διασημότητες δεν χάνουν την ευκαιρία να βρεθούν στο εστιατόριό του.

Και ενώ το γνωστό μοντέλο Ντανιέλ Λόιντ δοκίμασε πρόσφατα ένα μπιφτέκι τυλιγμένο σε χρυσό, αξίας 100 λιρών στο Salt Bae, ο Γκάρεθ χρέωσε μόλις 12 λίρες για μια πιατέλα με πίτες και τουρσί. «Το τύλιγμα των φαγητών σε χρυσό είναι μια σκέτη βλακεία. Δεν δικαιολογεί αυτές τις τιμές. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στο φαγητό, δεν έχει καμία γεύση και είναι ένα κόλπο μόνο και μόνο για την εμφάνιση», είπε.

Και πρόσθεσε: «Το να πάρεις μια μπριζόλα και να την τυλίξεις σε χρυσό δεν την κάνει να αξίζει 800 λίρες. Πρέπει να υπάρχει ένα φράγμα στη βλακεία. Αυτός ο τύπος έχει γίνει πολυεκατομμυριούχος εξαπατώντας τον κόσμο. Το αστείο είναι οι πελάτες αν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν».

