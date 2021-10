Το μήνυμα της Αμερικανικής πρεσβείας για την 28η Οκτωβρίου και το «gift of φιλότιμο»

«Είμαστε περήφανοι για τα 200 χρόνια φιλίας Αμερικής και Ελλάδας και ανυπομονούμε για το σπουδαίο μέλλον που βρίσκεται μπροστά» αναφέρει μεταξύ άλλων η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Το δικό της μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου άφησε η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία μάλιστα, λέξεις «κλειδιά» τις έγραψε στα ελληνικά. Όχι μόνο το «ΟΧΙ», αλλά και το «φιλότιμο»!

Αναλυτικά το μήνυμά της U.S. Embassy Athens αναφέρει:

«Χρόνια πολλά Ελλάδα! Today we celebrate το ΟΧΙ when the people of Greece bravely stood against the powers of tyranny.

We remember the courage of the Greek people & their gift of Φιλότιμο to the world. We're proud of 200yrs of USA-Greece friendship & look forward to a great future ahead».

Χρόνια πολλά Ελλάδα! Today we celebrate το ΟΧΙ when the people of Greece bravely stood against the powers of tyranny. We remember the courage of the Greek people & their gift of Φιλότιμο to the world. We're proud of 200yrs of 🇺🇸🇬🇷friendship & look forward to a great future ahead. pic.twitter.com/4uBPrUGlzg — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) October 28, 2021

«Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε το ΟΧΙ, όταν οι Έλληνες γενναία στάθηκαν απέναντι στην τυραννία.

Θυμόμαστε το θάρρος των Ελλήνων και το δώρο του «φιλότιμου» που έδωσαν στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι για τα 200 χρόνια φιλίας Αμερικής και Ελλάδας και ανυπομονούμε για το σπουδαίο μέλλον που βρίσκεται μπροστά».