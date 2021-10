Εικόνες αποκάλυψης στην Λουιζιάνα: «Ιπτάμενα» αμάξια και μπλε ανεμοστρόβιλος (vid)

Το Τέξας δοκιμάζεται από ισχυρούς ανεμοστρόβιλους. Τραυματίες και διακοπές στην ενέργεια και την τροφοδοσία.

Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τη Λουιζιάνα στο Τέξας, έχοντας σκορπίσει την καταστροφή και τον φόνο. Οι γραμμές τροφοδοσίας και ενέργειας έχουν κοπεί, ενώ η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη καθώς οι ανεμοστρόβιλοι έχουν σηκώσει στον αέρα ακόμα και μεγάλα αυτοκίνητα.

Ένας χρήστης του Twitter που οδηγούσε στο I-10 αυτοκινητόδρομο 62 κοντά στη λίμνη Charles της Λουιζιάνα, μοιράστηκε το εντυπωσιακό βίντεο, ενώ ένας άλλος από το Όραντζ του Τέξας κατέγραψε μια «γουρούνα» να «πετάει» πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

This is airline & airway dr. where a possible confirmed tornado caused damaged to this home.



So thankful to report no one was seriously injured in this! @KHOU #KHOU11 pic.twitter.com/UOgknB1g9i