Γνώρισε τους κριτές του Red Bull Basement 2021

Ποιοι είναι οι κριτές του Red Bull Basement 2021 και με ποια κριτήρια θα κρίνουν τις ιδέες που διεκδικούν μια θέση στον Παγκόσμιο Τελικό στην Κωνσταντινούπολη;

Δημήτρης Δρόσσος | Επίκουρος Καθηγητής Ψηφιακού Επιχειρείν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με τί ασχολείστε;

Είμαι Επίκουρος Καθηγητής Ψηφιακού Επιχειρείν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα και μελετητικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται στις ψηφιακές υπηρεσίες και την επίδρασή τους στις καταναλωτικές συμπεριφορές και στις οργανωσιακές λειτουργίες. Το όραμά μου είναι η στενή σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο και η πολύπλευρη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυξημένες διοικητικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων της «νέας οικονομίας».

Τί έχετε σπουδάσει;

Αποφοίτησα το 2000 από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και έλαβα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το International MBA το 2001. Ολοκλήρωσα τις διδακτορικές μου σπουδές, με αντικείμενο το Mobile Advertising, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ το 2007.

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες για να ξεκινήσετε και τί μάθατε από αυτές;

Δυσκολίες, άλλες μικρές και άλλες μεγάλες, υπήρξαν και θα υπάρχουν. Πλέον δε τις αντιμετωπίζω ως δυσκολίες, αλλά ως ευκαιρίες οι οποίες με βοηθούν να εξελίσσομαι.

Ποιο το πιο ενδιαφέρον πράγμα που σας συνέβη στην πορεία και τι μάθατε από αυτό;

Για να πετύχεις κάτι σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο πρέπει να δουλέψεις πολύ, πάρα πολύ. Για να αισθανθείς όμως χαρούμενος και ευτυχισμένος που το πέτυχες, θα πρέπει να έχεις κάποιον μαζί σου να το μοιραστείς. Συνεπώς, επιλέξτε με σύνεση την/τον σύντροφό σας και την/τον συνεργάτη σας!

Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε κάποιον που έχει μια ιδέα και θέλει να ξεκινήσει;

Καταρχάς να το τολμήσει! Ας μη μείνουμε με την απορία αν ήταν πράγματι μια καλή ιδέα η οποία δεν πήρε ποτέ σάρκα και οστά. Δε βλέπω κανένα λόγο που να μη στείλει κάποιος την ιδέα του στο Red Bull Basement και εκεί να δοκιμάσει τη δυναμική της. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο, αρκεί μόνο ένα σύντομο βιντεάκι.

Τί θα θέλατε να δείτε από τις καινοτόμες ιδέες που θα έρθουν στο Red Bull Basement φέτος;

Τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο είμαι πλέον βέβαιος πως οι φοιτητές μας έχουν εξαιρετικό νοητικό και γνωσιακό επίπεδο. Συνεπώς ιδέες καλές θα υπάρξουν. Αυτές όμως που θα ξεχωρίσουν θα είναι αυτές που έχουν βασιστεί σε πολύ καλή προετοιμασία, έχοντας καλή εικόνα του ανταγωνισμού, των χαρακτηριστικών της αγοράς που απευθύνονται και της αξίας του προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σταυρούλα Διακουμάκου| Αccounter και Social Media Manager



Με τί ασχολείστε;

Αυτή την περίοδο δουλεύω σε διαφημιστική εταιρία που ειδικεύεται στον τομέα του πολιτισμου, ως Accounter και Social Media Manager, αλλά ταυτόχρονα ολοκληρώνω και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Τί έχετε σπουδάσει;

Έχω τελειώσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού με κατεύθυνση δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση και το μεταπτυχιακό μου είναι Ψηφιακός Πολιτισμός, έξυπνες πόλεις, Internet of Things και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα.

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες για να ξεκινήσετε και τί μάθατε από αυτές;

Νομίζω ότι όλοι στην αρχή αντιμετωπίζουν την βασική δυσκολία της ηλικίας. Αρκετοί ακόμα άμα είσαι νέος δεν θεωρούν ότι μπορείς να ανταποκριθείς ή να έχεις λόγο σε αποφάσεις που αφορούν την δουλειά σου. Βέβαια, κάθε δυσκολία σε βοηθάει να προχωρήσεις και να γίνεσαι καλύτερος εσύ. Έμαθα να γίνομαι καλύτερη, να έχω πλέον το "θάρρος" να εκφράζω την άποψη μου, αλλά και να υπερασπίζομαι τις γνώσεις και την εμπειρία μου.

Ποιο το πιο ενδιαφέρον πράγμα που σας συνέβη στην πορεία και τι μάθατε από αυτά;

Στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου ζωή, νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον είναι οι άνθρωποι που γνωρίζω. Ο καθένας είναι τόσο διαφορετικός από τον άλλο που κάθε μέρα είναι και μία νέα πρόκληση. Για αυτό και από όλους έχω πάρει πράγματα και εφόδια για την συνέχεια. Το μεγαλύτερο όμως "δώρο" που πήρα από μερικούς είναι το πόσο όμορφο και σημαντικό είναι να εκτιμάς, αλλά και να θαυμάζεις τους συναδέλφους σου.

Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε κάποιον που έχει μια ιδέα και θέλει να ξεκινήσει;

Η συμβουλή που θα έδινα είναι να βρει τους ανθρώπους με το ίδιο πάθος και την ίδια θέληση και πίστη στην ιδέα και να ξεκινήσουν την υλοποίησή της.

Τί θα θέλατε να δείτε από τις καινοτόμες ιδέες που θα έρθουν στο Red Bull Basement φέτος;

Και λόγω επαγγέλματος και εξαιτίας όλων των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να δω ιδέες που να σχετίζονται με την κοινωνία και την βελτίωσή της,αλλά και ιδέες που να φέρνουν κοντά την τεχνολογία με τον πολιτισμό.

Γιάννης Ποντίκης |Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο τμήμα Ελέγχου Τίτλων

Με τί ασχολείστε & τί έχετε σπουδάσει;

Ονομάζομαι Ιωάννης Ποντίκης και έχω σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε με μετεκπαίδευση στο βιομηχανικό μάνατζμεντ και τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη και βαθιά μάθηση. Εργάζομαι στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο τμήμα Ελέγχου Τίτλων. Ρόλος μου είναι η αξιολόγηση των πατεντών σύμφωνα με το State of the Art τεχνολογιών και συμβουλές σχετικά με τα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για θέματα κατοχύρωσης και προστασίας.

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες για να ξεκινήσετε και τί μάθατε από αυτές;

Ένα δύσκολο κομμάτι που αντιμετώπισα, καθώς και πάρα πολλοί θα αντιμετωπίσουν, είναι να βρω την επαγγελματική κλίση που μου ταιριάζει πλήρως. Έχοντας δοκιμάσει πολλά πεδία και μετά από αρκετά χρόνια κατάφερα να βρω τον τομέα που συνδυάζει ένα μικτό περιβάλλον γνώσεων μαζί με ένα εναλλασσόμενο και γρήγορο τεχνολογικά πεδίο, στο οποίο μπορείς να προσφέρεις αλλά και να πάρεις έναν τεράστιο όγκο εμπειριών και πληροφοριών. Ίσως και αυτό να είναι το πιο σημαντικό και κομβικό σημείο σε μια καριέρα. Η εμπειρία, η γνώση και η εξέλιξη είναι σημαντικό ζήτημα σε ένα περιβάλλον που σου ταιριάζει όπου και μπορείς να ανθίσεις και να αποδόσεις βέλτιστα.

Τί θα θέλατε να δείτε από τις καινοτόμες ιδέες που θα έρθουν στο Red Bull Basement φέτος;

Ευελπιστώ οι φετινές ιδέες να είναι γεμάτες με λύσεις σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και θα την διευκολύνουν. Τα ενεργειακά ζητήματα καθώς και η ανάγκη για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων είναι τομείς με ανάγκη σε νέες ιδέες.

Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε κάποιον που έχει μια ιδέα και θέλει να ξεκινήσει;

Το ξεκίνημα μιας ιδέας είναι ένα ζήτημα απλό και πολύπλοκο. Θέλει θάρρος, αυτοπεποίθηση, ευελιξία και πυγμή! Καλή αναζήτηση και ένα δομημένο πλάνο είναι τα βασικά για ένα καλό ξεκίνημα. Τέλος, θα κλείσω με την φράση "Be less curious about people and more curious about ideas" της Marie Curie μια προσωπικότητα με ένα αξιοθαύμαστο έργο υπέρ της ανθρωπότητας.