My market: «Μαθαίνουμε Διατροφή» μέσα από τις καθημερινές απορίες των γονιών

Πώς επηρεάζουν οι γονείς τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών; Τι κάνουμε όταν ένα παιδί προτιμά συγκεκριμένες μόνο τροφές; Και τι χρειάζεται να τρώει πριν και μετά την άσκηση;

Από τέτοιες καθημερινές απορίες ξεκινά η δράση «Μαθαίνουμε Διατροφή» των My market, μια σειρά vidcasts στην οποία ειδικοί της διατροφής και της υγείας μοιράζονται με τους γονείς τεκμηριωμένες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή διατροφή των παιδιών.

Με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Βελίκα Καραβάλτσιου, στη σειρά συμμετέχουν:

Δημήτρης Γρηγοράκης, κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, διδάκτωρ του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (ΤΕΔΔ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (επεισόδιο 1).

Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής στο αντικείμενο παιδί, διατροφή και προαγωγή υγείας (επεισόδιο 2).

Εβελίνα Κούτρα, παιδίατρος και ειδικός παιδικής διατροφής (επεισόδιο 3).

Πέτρος Συρίγος, σεφ (επεισόδιο 4).

Ιωάννα Αγγουράκη, διαιτολόγος-διατροφολόγος, κάτοχος MSc στη Διατροφή και τη Δημόσια Υγεία, με εξειδίκευση στην παιδική διατροφή (επεισόδιο 4).

Γεωργία Δουκοπούλου, διαιτολόγος-διατροφολόγος (επεισόδιο 5).

Οι συζητήσεις καλύπτουν διαφορετικές πλευρές της διατροφής των παιδιών: από την παιδική παχυσαρκία και τον ρόλο της οικογένειας στη σχέση του παιδιού με το φαγητό, μέχρι τις καθημερινές διατροφικές επιλογές, το σχολικό κολατσιό, τη μαγειρική, την ενυδάτωση και τη διατροφή πριν και μετά την άσκηση.

Στόχος είναι να προσφέρει στους γονείς τεκμηριωμένη ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές για τις καθημερινές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με το φαγητό.

Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Μαζί, για κάθε οικογένεια», που ξεκίνησε το 2025. Τη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τόσο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Μαζί, για κάθε οικογένεια», όσο και της δράσης «Μαθαίνουμε Διατροφή» έχει αναλάβει η Danezis Stories, η οποία επιμελήθηκε και την παραγωγή των vidcasts.Τα τρία πρώτα επεισόδια είναι ήδη διαθέσιμα στο κανάλι των My market στο YouTube. Οι επόμενες συζητήσεις, για τη μαγειρική για παιδιά και τη διατροφή στο σχολείο και στον αθλητισμό, ακολουθούν στις 29 Οκτωβρίου και στις 12 Νοεμβρίου.