Η Makita Ελλάς παρουσίασε τις νέες σειρές XGT & LXT στην εκδήλωση “Makita Day”

Η Makita Ελλάς Α.Ε. διοργάνωσε με επιτυχία το «Makita Day», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, την τεχνολογία και την παρουσίαση σύγχρονων λύσεων για τον επαγγελματία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτώβρη στο κτήμα Βαρυμπόμπη Club, συγκεντρώνοντας συνεργάτες της εταιρείας από όλη την Ελλάδα σε μια ημέρα γεμάτη παρουσιάσεις, επιδείξεις εργαλείων και ανταλλαγή απόψεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ομάδα της Makita Ελλάς παρουσίασε τις σειρές εργαλείων XGT και LXT, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών μπαταρίας και τη διαρκή εξέλιξη των επαγγελματικών εργαλείων της εταιρείας.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μηχανήματα, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να ενημερωθούν για τις λύσεις που προσφέρει η Makita, με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την αξιοπιστία σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών εφαρμογών. Η εκδήλωση περιλάμβανε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς εργασίας, οργανωμένους ανά κατηγορία προϊόντων: Power Tools, Ξυλουργικά, Μηχανήματα Κήπου και Μηχανήματα Καθαρισμού.

Μέσα από τις επιδείξεις και την άμεση επαφή με τα προϊόντα, οι συνεργάτες της Makita είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις, να εξερευνήσουν τις εφαρμογές των εργαλείων και να ανταλλάξουν απόψεις με την ομάδα της Makita Ελλάς.

Η Makita Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην ποιότητα και στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής αγοράς.

Προσφέρει μηχανήματα που βοηθούν απέναντι στις παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος καυσίμου.

Μηχανήματα σχεδιασμένα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του χρήστη και τη μείωση της κόπωσής του.