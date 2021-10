Νορβηγία: Αναφορές για τουλάχιστον 4 νεκρούς στην επίθεση με τόξο, η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας (vid)

Πολλοί νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις ενός άνδρα με τόξο και βέλη στην πόλη Κόνγκσμπεργκ. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.

Ένας άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε επίσης πολλούς σήμερα (13/10) στην πόλη Κόνγκσμπεργκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας πως συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

«Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και δυστυχώς επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος. Αρνήθηκε να δώσει αριθμό θυμάτων.

