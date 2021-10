Νορβηγία: Πολλοί νεκροί και τραυματίες σε επιθέσεις στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ

Πολλοί νεκροί και τραυματίες από επιθέσεις ενός άνδρα με τόξο και βέλη στην πόλη Κόνγκσμπεργκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένας άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε επίσης πολλούς σήμερα στην πόλη Κόνγκσμπεργκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, προσθέτοντας πως συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

«Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και δυστυχώς επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος. Αρνήθηκε να δώσει αριθμό θυμάτων.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

«Ο άνδρας συνελήφθη... από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», συμπλήρωσε.



