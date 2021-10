O κυβερνήτης Τζέιμς Ταϊμπέριους Κερκ από το Star Trek είναι ο γηραιότερος που ταξίδεψε στο διάστημα

Ο Ουίλιαμ Σάτνερ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα. Υποδυόταν για δεκαετίες τον κυβερνήτη Τζέιμς Ταϊμπέριους Κερκ στη σειρά Star Trek.

Ο Ουίλιαμ Σάτνερ, ο ηθοποιός που για δεκαετίες ενσάρκωνε τον «κυβερνήτη Τζέιμς Ταϊμπέριους Κερκ» στην καλτ σειρά Star Trek και στις ταινίες που ακολούθησαν, έγινε στα 90 του ο γηραιότερος άνθρωπος που έφτασε «με τόλμη εκεί που δεν έχει πάει ποτέ κανείς».

Το αυτοματοποιημένο διαστημόπλοιο New Shepherd της εταιρείας New Origin εκτοξεύτηκε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 18.00 σήμερα από μια αγροτική περιοχή, στο δυτικό Τέξας και ξεπέρασε τη Γραμμή Κάρμαν που, σε ύψος 100 χιλιομέτρων από τη Γη, συνιστά το «σύνορο» του διαστήματος.

"What a launch!"



The New Shepard launched, carrying William Shatner and his crewmates to the edge of space on Blue Origin’s second-ever crewed launch. https://t.co/jsBgvS8HSG pic.twitter.com/YRovSjwAXt — ABC News (@ABC) October 13, 2021

Στο διαστημόπλοιο επιβαίνουν άλλοι τρεις επιβάτες: δύο επιχειρηματίες, που πλήρωσαν για το ταξίδι αυτό και ένα στέλεχος της εταιρείας.

"Suddenly you're through the blue and into black"



Star Trek actor William Shatner, 90, says his experience of flying into space was "so moving" and "unbelievable"https://t.co/wg3nT2uUHS pic.twitter.com/iRbCdduJ8U — BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2021

Η υποτροχιακή πτήση κράτησε μόλις 11 λεπτά και το σκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη, με τη βοήθεια τριών αλεξιπτώτων.



BREAKING: William Shatner lands back on Earth after reaching the edge of space. https://t.co/nrLuu43XsD pic.twitter.com/vuHRC0RmkZ — NBC News (@NBCNews) October 13, 2021

Αυτή ήταν «η πιο έντονη εμπειρία» που μπορούσε να διανοηθεί, είπε ο Καναδός ηθοποιός μετά την ασφαλή επιστροφή της κάψουλας στο Τέξας. «Είμαι τόσο συγκινημένος (…) Ήταν εκπληκτικό», είπε, αφηγούμενος το ταξίδι του στον Μπέζος, που έσπευσε στο σημείο της προσγείωσης για να τον υποδεχτεί πίσω στη Γη.

«Πρέπει να το κάνει όλος ο κόσμος αυτό» πρόσθεσε ο «κάπτεν Κερκ» που μέσα από τις ταινίες του έχει ταξιδέψει κινηματογραφικά στις εσχατιές του σύμπαντος.

Αυτή ήταν η δεύτερη επανδρωμένη αποστολή του πυραύλου του Μπέζος, ο οποίος σκοπεύει να εδραιωθεί στον νεόκοπο τομέα του διαστημικού τουρισμού. Ο ιδρυτής της Amazon ήταν εκείνος που έκλεισε την μπουκαπόρτα πριν από την εκτόξευση και εκείνος που την άνοιξε μετά την προσγείωση. Ο ίδιος ταξίδεψε στο διάστημα τον Ιούλιο.