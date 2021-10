Σχολεία στέλνουν επιστολές στους γονείς: «Μην αφήνετε τα παιδιά σας να βλέπουν το Squid Game» (vid)

Τα αυξανόμενα περιστατικά έντασης λόγω του Squid Game, ανάγκασαν τα σχολεία να κάνουν συστάσεις στους γονείς.

Το Squid Game σπάει... ταμεία στο Netflix αυτή την περίοδο, με αποτέλεσμα να θέτει υποψηφιότητα για να γίνει η δημοφιλέστερη σειρά όλων των εποχών. Το κακό όμως είναι -επειδή μιλάμε για σειρά με πολύ βία- πως την παρακολουθούν και αρκετά παιδιά.

Μάλιστα, το... κόλλημα που τρώνε είναι τόσο μεγάλο που όταν πηγαίνουν στο σχολείο ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς να παίξουν κάποια από τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στα επεισόδια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υποβάλλονται στις δοκιμασίες αυτές μόνοι τους.

Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση μεταξύ φίλων, αναγκάζοντας τα σχολεία να στέλνουν επιστολές προς τους γονείς, προκειμένου να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να βλέπουν την σειρά αυτή.

Can't believe my kids' school has had to send a letter telling parents that kids are playing their own version of Squid Game and that parents will have sanctions applied if their kids mimic Squid Game 😂

The popularity of this show is next level! pic.twitter.com/mDTPfr6he1