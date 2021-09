Πιλότος πέταξε με αεροπλάνο μέσα από δύο σήραγγες: Πρώτη φορά που το επιχείρησε κάποιος (vid)

Βίντεο που κόβει την ανάσα, με τον Ιταλό Ντάριο Κόστα να περνάει στο βιβλίο Γκίνες.

Ένα τρομερά ριψοκίνδυνο και τεράστιας δυσκολίας εγχείρημα έφερε εις πέρας ένας πιλότος-κασκαντέρ, ο οποίος πέρασε με το αεροπλάνο του μέσα από δύο οδικές σήραγγες με 150 μίλια την ώρα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το επιχείρησε και φυσικά με την επιτυχία του εγχειρήματος «έγραψε» παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο βετεράνος πιλότος-κασκαντέρ Ντάριο Κόστα από την Ιταλία, πέταξε με το ειδικά τροποποιημένο αγωνιστικό αεροσκάφος «Zivko Edge 540», με τη χορηγία της RedBull και πέρασε μέσα από τα τούνελ στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία.

Για να καταλάβει κανείς την τεράστια δυσκολία του εγχειρήματος, ο Ντάριο Κόστα έπρεπε να κρατήσει το αεροσκάφος στη μέση της σήραγγας και σε απόσταση 70 εκατοστών με 1 μέτρο πάνω από την άσφαλτο, ενώ έπρεπε να αεροβατεί σε 3.5 μέτρα απόστασης που είναι οι πλαϊνοί τοίχοι.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο Ιταλός πιλότος ξεκίνησε την προσπάθειά του στις 6:34 το πρωί και παρά τον δυνατό αέρα, ο πιλότος της Red Bull έκανε μία τέλεια πτήση μέσα από την πρώτη σήραγγα 360 μέτρων και στη συνέχεια μέσα από τη δεύτερη σήραγγα 1.160 μέτρων. Για να διασχίσει τις δύο σήραγγες χρειάστηκε 43,44 δευτερόλεπτα.

Αυτόματα με την προσγείωση του, πέρασε το όνομά του στο βιβλίο Γκίνες ενώ με το επίτευγμά του σημείωσε άλλα τέσσερα ρεκόρ… Πέτυχε:

Μιλώντας μετά το τεράστιο επίτευγμά του ο Ντάριο Κόστα είπε: «Δεν είχα πετάξει ποτέ σε τούνελ στη ζωή μου. Κανείς δεν το είχε κάνει ποτέ. Υπήρχε λοιπόν ένα μεγάλο ερωτηματικό στο κεφάλι μου αν όλα θα πήγαιναν όπως τα περιμέναμε ή αν θα υπήρχε κάτι να αυτοσχεδιάσω».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ήταν μια μεγάλη ανακούφιση, αλλά η μεγάλη ευτυχία ήταν το κύριο συναίσθημα. Για μένα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Ο Ιταλός για την ώρα της πτήσης είπε: «Όλα φαίνονταν να συμβαίνουν τόσο γρήγορα, αλλά όταν βγήκα από το πρώτο τούνελ, το αεροπλάνο άρχισε να κινείται προς τα δεξιά λόγω των εγκάρσιων ανέμων. Αντέδρασα και επικεντρώθηκα στο να επιστρέψω το αεροπλάνο στο σωστό δρόμο για να εισέλθω στο άλλο τούνελ».

Ο Ντάριο Κόστα φυσικά, σε όλο αυτό το εγχείρημα είχε την υποστήριξη και τη βοήθεια μιας ομάδας 40 ατόμων.

so Dario Costa just became the first person to fly a plane through TWO tunnels and we are literally speechless🤯 #givesyouwiiings #worldrecord pic.twitter.com/Uk3RFqeVPZ