Χάος έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ: Στρατιώτες βοηθούν τους ποδοπατημένους Αφγανούς, «είναι μια ζωντανή κόλαση» (vids)

Χιλιάδες απελπισμένοι πολίτες πολιορκούν το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Καμπούλ με τις σκηνές χάους στο αεροδρόμιο να συνεχίζονται και τους τους πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα ξένα Μέσα είναι σοκαριστικές, με ανθρώπους να ποδοπατούνται μέχρι θανάτου από τη μάζα, επιχειρώντας να μπουν στο αεροδρόμιο, ενώ γυναίκες και παιδιά δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους στρατιώτες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Sky's @ramsaysky reports from Kabul airport where people are being crushed to death amid the desperate scramble to flee Taliban rule.



Soldiers have been rescuing people from the crowds and treating those who are injured.



