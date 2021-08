Βίντεο που κόβουν την ανάσα: Αφγανοί κρέμονται από αεροπλάνα και πέφτουν στο κενό (vids)

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίσσονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στην επιφάνεια από την κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν και στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Εκατοντάδες Αφγανοί απελπισμένοι μετά την κυριαρχία των Ταλιμπάν και την κατάληψη της πρωτεύουσας, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εγκαταλείψουν την χώρα.

Οι Αφγανοί προσπαθούν τρέχοντας να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο. Κάποιοι από αυτούς σκαρφαλώνουν σε αυτό την ώρα που κινείται και κρέμονται λίγο πριν απογειωθεί.

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme

Σε άλλο βίντεο φαίνονται άνθρωποι που είχαν κρεμαστεί πάνω στο αεροπλάνο να πέφτουν στο κενό από πολύ μεγάλο ύψος.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn