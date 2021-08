Συνεχίζει για άλλα τρία χρόνια η χορηγία του PlayStation στο UEFA Champions League

Οι δύο πλευρές θα πάνε χέρι-χέρι μέχρι και το 2024.

Η UEFA ανακοίνωσε πως ανανέωση τη χορηγική συνεργασία της με το PlayStation για άλλη μια τριετία. Η συνεργασία που έχει ξεκινήσει από το 1997 θα επεκταθεί και για την περίοδο 2021-2024. Η Sony θα παρουσιάζει το βραβείο για τον παίκτη του αγώνα στους αγώνες του UEFA Champions League και τον παίκτη της εβδομάδας, ενώ θα έχει τη δυνατότητα βασικής προβολής σε όλες τις κεντρικές διαφημιστικές πινακίδες.

Πέραν του UEFA Champions League, η χορηγία του PlayStation θα καλύπτει και τα UEFA Super Cup, UEFA Youth League και UEFA Futsal Champions League για τις ίδιες 3 αγωνιστικές περιόδους.

Ταυτόχρονα, το PlayStation θα συνεχίσει να είναι χορηγός στο UEFA Champions League Gaming Hub, αλλά και στα UEFA Champions League Fantasy και Predictor games που είναι διαθέσιμα σε desktop και mobile εφαρμογές. Αυτή είναι η έβδομη χορηγική συμφωνία που ανακοίνωσε η UEFA για την επόμενη τριετία στο πλαίσιο του UEFA Champions League.

