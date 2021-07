Σάλος με ξενοδοχείο στο Τόκιο που έχει βάλει πινακίδες «μόνο για Ιάπωνες» και «μόνο για ξένους» (pic)

Με τις ειδικές σημάνσεις να θέλουν να διαχωρίσουν τους επισκέπτες, πολλοί το εξέλαβαν ως μία μορφή διάκρισης και ρατσισμού από πλευράς ξενοδοχείου το οποίο ζήτησε «συγνώμη».

Σωρεία σχολίων έχουν ξεσπάσει για ένα ιαπωνικό ξενοδοχείο στο Τόκιο, που σε λίγες μέρες θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο λόγος; Οι πινακίδες που βρίσκονται σε χώρους, όπως στα ασανσέρ που λένε «μόνο Ιάπωνες» και «μόνο ξένοι».

Σύμφωνα με τους «Japan Times», το «Akasaka Excel Hotel Tokyu», προσπαθεί να εντείνει με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα κατά του κορονοϊού, ιδίως ενόψει των Ολυμπιακών και των ΠαραΟλυμπιακών Αγώνων.

Με τις ειδικές σημάνσεις θέλουν να διαχωρίσουν τους επισκέπτες, ωστόσο πολλοί το εξέλαβαν ως μία μορφή διάκρισης και ρατσισμού.

Το ξενοδοχείο δέχτηκε πολλές κριτικές και σχόλια στα social media που διατηρεί, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ζητήσει συγνώμη.

