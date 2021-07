«Βούλιαξε» το Λονδίνο: Έριξε τόσο νερό σε μια μέρα όσο ρίχνει σε ένα μήνα! (vids)

Την ώρα που όλος ο πλανήτης «καίγεται» από τον καύσωνα, στο Λονδίνο πλημμύρισαν από σφοδρή βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να ξεχειλίσουν οι σωλήνες ύδρευσης.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης καίγεται από τον καύσωνα και σημειώνονται θερμοκρασίες ρεκόρ, στην Αγγλία και δη το Λονδίνο πλυμμύρισαν από τη βροχή. Κυριολεκτικά…

Οι υπόνομοι ξεχείλισαν, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν και οι αρμόδιες αρχές προειδοποίησαν «μην κυκλοφορείτε- μην οδηγείτε».

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε μία μέρα έπεσαν 47,8 χιλιοστά βροχής όταν υπό κανονικές συνθήκες, σε ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο πέφτουν κατά μέσο όρο 44,5 χιλιοστά.

Κάτοικοι προ του κινδύνου που ελλόχευε εκκένωσαν σπίτια, ενώ φυσικά ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

We got a bit of a flood worry near Westfield in west London. The flooding is everywhere. pic.twitter.com/bRvPzpXNcM

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι δέχτηκε περισσότερες από 1.000 κλήσεις: «Ζητάμε από τους πολίτες να μην περπατούν ή να οδηγούν όσο τα νερά παραμένουν. Τα νερά μπορούν να μολυνθούν και τα οχήματα να γίνουν ασταθή», δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

The flooding in west London is still at it. I've never seen any flood like this in the UK. 🤕 pic.twitter.com/g5whdUxqrt