Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον κατέκτησε το διάστημα (pics & vid)

Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον επέστρεψε στη Γη αφού έφτασε στο διάστημα με σκάφος της Virgin Galactic.

Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα σήμερα στο Νέο Μεξικό μετά την πτήση του στο διάστημα.

Το διαστημικό σκάφος VSS Unity, το οποίο μετέφερε επίσης δύο πιλότους και άλλους τρεις επιβάτες, προσγειώθηκε σε μια πίστα της βάσης Spaceport America περίπου στις 09:40 (τοπική ώρα, 18:40 ώρα Ελλάδας).

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στο διαστημικό σκάφος περιέγραψε σε μήνυμά του μια «μοναδική εμπειρία ζωής», είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που έκανε το ταξίδι αυτό με έναν κινητήρα που αναπτύχθηκε από μια εταιρεία την οποία ο ίδιος ίδρυσε, νικώντας τον Τζεφ Μπέζος που πρόκειται να πραγματοποιήσει την πτήση στις 20 Ιουλίου.

O Μπράνσον ανέκαθεν ονειρευόταν αυτό το ταξίδι, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για το διαστημικό τουρισμό.

Το αεροπλάνο, που μετέφερε το διαστημικό σκάφος του Μπράνσον, απογειώθηκε γύρω στις 08:40 (17:40 ώρα Ελλάδας) από τη βάση Spaceport America στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού. Πήρε ύψος για περίπου πενήντα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια αποσπάστηκε από το διαστημικό σκάφος που ήταν προσκολημένο στο κύτος του, μέσα στο οποίο βρίσκονταν ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, τρεις άλλοι επιβάτες και δύο πιλότοι.

Δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταβεί στο διάστημα στα χρόνια του 2000, αλλά με ρωσικούς πυραύλους.

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον γίνεται έτσι ο πρώτος που κάνει το ταξίδι αυτό χάρη σε ένα κινητήρα ο οποίος αναπτύχθηκε από μια εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε το 2004. Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος πρόκειται να πετάξει στο διάστημα στις 20 Ιουλίου.

Ο επίσημος ρόλος του Ρίτσαρντ Μπράνσον στη διάρκεια της πτήσης ήταν να αξιολογήσει την εμπειρία που θα ζήσουν οι μελλοντικοί πελάτες. Το διαστημικό σκάφος VSS Unity μετέφερε εκτός από τον Μπράνσον, δύο πιλότους και τρεις εργαζομένους της εταιρείας.

Μετά τη σημερινή πτήση, η Virgin Galactic προβλέπει να πραγματοποιήσει άλλες δύο δοκιμαστικές πτήσεις και στις αρχές του 2022 θα αρχίσουν οι τακτικές εμπορικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία φιλοδοξεί να πραγματοποιεί μεσοπρόθεσμα 400 πτήσεις το χρόνο από το Speaceport America.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M