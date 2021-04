Μάντσεστερ Σίτι: Η χασούρα 150 εκατ. ευρώ και το «όλα υπό έλεγχο»

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης

« Μέχρι στιγμής, το κλαμπ δεν έχει αποφασίσει αν θα ξοδέψει ποσά των 100+ εκατ. ευρώ για μεταγραφές. Ίσως στο μέλλον να συμβεί, όταν ο σύλλογος αποφασίσει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να βελτιωθεί η ομάδα με γνώμονα τα επόμενα 5-10 χρόνια, αλλά προς το παρόν ο οργανισμός το απορρίπτει και για αυτό δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική. Ίσως αλλάξει στο μέλλον».

Οι σχετικά νηφάλιες δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα ξένισαν. Είχαν προηγηθεί άλλες, σε πολύ πιο νευρικό και απαισιόδοξο τόνο, που δεν περιλάμβαναν καν το «ίσως», το παράθυρο ελπίδας. Ο Καταλανός coach είχε κουραστεί να έρχεται αντιμέτωπος με τον «μύλο» των αγγλικών ΜΜΕ για μεταγραφικά «μπαμ», και μεγαλεπίβολες κινήσεις των Πολιτών στο θερινό παζάρι κι από το να «γειώνει» κάθετα τους δημοσιογράφους στις αντίστοιχες ερωτήσεις, υιοθέτησε μια πιο διαλλακτική στάση.

Δίχως να το γνώριζαν, όμως, όσοι διάβασαν και άκουσαν από τα χείλη του να επιβεβαιώνει σε ελεύθερη ερμηνεία ότι «ακόμα δεν έχουμε τα 100+ εκατ. ευρώ» για τον Χάαλαντ ή τον Κέιν, κ.ο.κ., αλλά «κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον μπορεί και να τα έχουμε», εισέπραξαν την ουσία, το βαθύτερο νόημα.

Το (οικονομικό) ηθικό της Σίτι παραμένει ακμαίο, ακόμα κι αν οι επίσημοι δείκτες που ανακοίνωσε για τη σεζόν 2019-20, την αφήνουν πρωτοφανώς έκθετη στην πανδημική κρίση. Είναι αλήθεια, ακόμη και η πλέον «ανεπηρέαστη» του ευρωπαϊκού χάρτη σε ζητήματα ρευστότητας και αγοραστικής δύναμης,, η ομάδα που γλίτωσε προ ενός έτους την ευρωπαϊκή τιμωρία για ατασθαλίες που απλά είχαν παραγραφεί χρονικά, δεν μπόρεσε να αποφύγει το χάσμα εννιαψήφιου ποσού ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα τη χρονιά του κορονοϊού. Κι όμως, αυτό δεν την πτοεί ούτε στο ελάχιστο, στον μακροπρόθεσμο ορίζοντά της.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, η χασούρα της Σίτι άγγιξε τα 150 εκατ. ευρώ (147, 126 εκατ. σε λίρες), όπως προκύπτει από την έκθεση που έφερε στο φως η City Football Group. Μια χρονιά μετά το θετικό πρόσημο των 11,8 εκατ. ευρώ, οι Πολίτες σημείωσαν σημαντική βουτιά στα έσοδά τους, η οποία έφτασε το 11%: από τα 624,7 εκατ. ευρώ, στα 558, 5 εκατ. ευρώ. Μια βουτιά που πλησίασε το χειρότερο παθητικό της Σίτι την τελευταία δεκαετία, το οποίο και καταγράφηκε την 3η σεζόν από τη διείσδηση των Εμίρηδων στην ιδιοκτησία της, το 2011, με «ζημιά» 227, 5 εκατ. ευρώ.

Μια βουτιά αναπόφευκτη, αλλά λογικώς εξηγήσιμη, αφού ως χρονικό περιθώριο της σεζόν τέθηκε η 30η Ιουνίου και πολλές ζωτικές πηγές εσόδων τροφοδότησαν τη Σίτι αρκετούς μήνες μετά. Σε συνέπεια της προσωρινής διακοπής και καθυστερημένης επανέναρξης της σεζόν λόγω κορονοϊού. Οι τελευταίες δόσεις, για παράδειγμα, από την τηλεοπτική ρήτρα στην Premier League και το Champions League, καθώς και τα έπαθλα από τις δύο διοργανώσεις που σφραγίστηκαν μέχρι τον Αύγουστο, δεν προσμετρήθηκαν στα συνολικά έσοδα. Ανάλογη κατάσταση αναφορικά και με τα έσοδα από πωλήσεις παικτών, όπως του Λερόι Σανέ στη Μπάγερν (50 εκστ.), που μπήκαν στα ταμεία ετεροχρονισμένα.

