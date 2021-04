Μπάγερν – Λεβαντόφσκι: Τι λέει η γλώσσα των αριθμών για την απουσία του

«Είναι φυσιολογικό. Εχει συμβεί σε τόσους και τόσους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι όμως πως ορισμένες περιπτώσεις είναι απλά αναντικατάστατες. Και αυτό ισχύει για τον Λεβαντόφσκι». Η ανάρτηση του Τόμας Μίλερ στο Instagram λίγο μετά το σοκ που υπέστη ολόκληρη η Μπάγερν, από τον τραυματισμό του σούπερ σταρ της στο ματς της Πολωνίας με την Ανδόρα, είναι ενδεικτική του άγχους που υπάρχει πλέον στους Βαυαρούς για το πώς θα καλυφτεί το κενό του κορυφαίου σκόρερ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κάτι δηλαδή ανέφικτο, όπως αντιλαμβάνεται ο αρχηγός της ομάδας. Οπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Αλλωστε και με την ψυχρή λογική των αριθμών να το δούμε, δεν βγαίνουν τα κουκιά...

Αυτή τη σεζόν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει ήδη σκοράρει 42 φορές σε 36 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα μετράει 35 σε 25 αγωνιστικές και έχει προβάδισμα 12 γκολ από τους 2ους Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν την ευκαιρία τους να τον πλησιάσουν. Δυστυχώς όμως για τον Λέβα, ίσως αυτή η εκτιμώμενη μηνιαία απουσία του, να του στερήσει ένα ιστορικό επίτευγμα. Ο Λέβα βρίσκεται στο -5 από το απόλυτο ρεκόρ του γερμανικού ποδοσφαίρου, τα 40 γκολ του Γκερντ Μίλερ από το 1971-'72. O θρυλικός "Der Bomber" (365 γκολ) άλλωστε είναι και ο μοναδικός που έχει πλέον μπροστά του γενικά στο all time ranking των σκόρερ της Bunbdesliga, καθώς πρόσφατα ξεπέρασε τον Κλάους Φίσερ (268).

Lewandowski goals for Bayern Munich per season

15/16- 42 goals

16/17- 43 goals

17/18- 41 goals

18/19- 40 goals

19/20- 55 goals

20/21- 42 goals* (till March)

The best number 9 of this generation pic.twitter.com/baCYG9WOHj

— Nagendra (@NagendraFcb) March 20, 2021