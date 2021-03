Θα προλάβει να σπάσει το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ; Θα συνεχίσει να «πυροβολεί» κατά ριπάς μέχρι το τέλος της σεζόν; Πολλά τα ρητορικά ερωτήματα, μία η διαρκής απάντηση: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Όσο η σεζόν προχωρά, γίνεται αντιληπτό ότι ο Πολωνός στράικερ έχει υπεισέλθει στη σφαίρα του «terminator», που καμία λογική αμφιβολία και κανένα «στοίχημα» δεν μπορεί να επηρεάσει την τροπή των πραγμάτων.

Ο Λέβα συνεχίζει στα «κόκκινα», σκοράρει με κάθε τρόπο, από κάθε θέση, μετρώντας ένα γκολ ανά 60 λεπτά στη Bundesliga και ένα ανά 72 ανεξαρτήτως διοργάνωσης! Αριθμοί που ανανεώθηκαν ως απόρροια ενός ακόμη χατ-τρικ, του δεύτερου σερί στην «Allianz Arena» μετά από εκείνο στο Klassiker. Ενός τέλειου χατ-τρικ (γκολ με κεφαλιά, με δεξί και αριστερό πόδι), που σημειώθηκε μέσα σε μόλις 22 λεπτά και σφράγισε την εκκωφαντική αντίδραση της Μπάγερν κόντρα στη Στουτγκάρδη (4-0), μετά την αποβολή του Ντέιβις στο 0-0.

Αυτό που άπαντες θεωρούσαν ως την καλύτερη εκδοχή του την περασμένη σεζόν, όταν και τελείωσε με απολογισμό 34 γκολ σε 31 αγωνιστικές στη Bundesliga, ο Λέβα το έχει ήδη καταρρίψει, με έξι ματς στο «χέρι». Έπειτα από 26 αγωνιστικές και 25 προσωπικές συμμετοχές, ο Λέβα μετράει ήδη 35, μακράν περισσότερο από 1 ανά αγώνα και χρειάζεται μόλις έξι στα εναπομείναντα οκτώ παιχνίδια για να σπάσει το αιώνιο ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ (40, 1971-72).

Παράλληλα, το κοντέρ δείχνει 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, τη στιγμή που οποιοσδήποτε άλλος σκόρερ στα Top-5 της Ευρώπης δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το φράγμα των 30!

Η επίδοση των 40+ γκολ, μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε ρουτίνα για το «μηχάνημα» Λέβα, ο οποίος την πέτυχε για έκτη διαδοχική σεζόν. Πλέον, κάθε υπόθεση για το που θα καθίσει η μπίλια στον πίνακα των σκόρερ μοιάζει ριψοκίνδυνη. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο 2ος πια σκόρερ στην ιστορία της γερμανικής Λίγκας και με τη… βούλα (ξεπερνώντας οριστικά τον Κλάους Φίσερ, 271 έναντι 268 γκολ), έχει ήδη «σβήσει» την καλύτερη χρονιά της καριέρας του εντός συνόρων (2019-20) μέσα σε λίγους μήνες και μετά τους ομαδικούς τίτλους της περασμένης σεζόν, καλπάζει, πλέον, για κάθε ατομικό ρεκόρ που του ανήκει δικαιωματικά.

Lewandowski goals for Bayern Munich per season

15/16- 42 goals

16/17- 43 goals

17/18- 41 goals

18/19- 40 goals

19/20- 55 goals

20/21- 42 goals* (till March)

The best number 9 of this generation pic.twitter.com/baCYG9WOHj

— Nagendra (@NagendraFcb) March 20, 2021