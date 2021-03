Ο 32χρονος που φιλοδοξεί να... γκρεμίσει την βασιλεία του Φλορεντίνο στην Ρεάλ

Εδώ και χρόνια, ο Φλορεντίνο Πέρεθ «παίζει» μόνος του στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον καθιστούν απόλυτο φαβορί το δεδομένα πετυχημένο έργο του αλλά και τα υψηλότατα προσόντα που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος και τα οποία καθόρισε ο ίδιος, μέσω αλλαγής στο καταστατικό του συλλόγου.

Σύμφωνα με αυτή την αλλαγή, λοιπόν, ένας υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει είκοσι χρόνια ως μέλος του συλλόγου και να μπορέσει να καταθέσει τραπεζικές εγγυήσεις που να αντιστοιχούν στο 15% του προϋπολογισμού της Ρεάλ, ήτοι περίπου 92,5 εκατομμύρια ευρώ.

Και τις δύο αυτές προδιαγραφές πληροί ο 32χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε ο οποίος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «El Confidencial», άφησε να... πέσει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Βασίλισσας, είτε τώρα, είτε στο μέλλον.

Enrique Riquelme will be Real Madrid's presidential candidate this summer. The 32-year-old millionaire and CEO of COX Energy has decided to compete against Florentino Perez. [@Forbes] pic.twitter.com/azmqyHxM7h

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) March 18, 2021