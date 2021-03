Champions League: Εκδίκηση, όνειρα και ο θρόνος της Μπάγερν! (Poll)

Τέτοια που είναι η ζωή, ονειρεύεται κανείς την εκδίκηση. Τέτοιο που είναι και το ποδόσφαιρο! Η κληρωτίδα είχε κέφια. Είχε πολύ ωραία μπαλαδόρικα γούστα. Δεν είναι μόνο τα ζευγαρώματα. Είναι και τα μετέπειτα ματσαρίσματα. Είναι όλη αυτή η ίντριγκα στο Ρεάλ – Λίβερπουλ. Είναι η αναβίωση του περσινού τελικού. Είναι η ελπίδα σε Πόρτο και Τσέλσι ότι μπορούν να βιώσουν το θαύμα. Και είναι και το όνειρο του Πεπ, που μπορεί αρχικά να του κλείνει πονηρά το μάτι, αλλά στη συνέχεια μπορεί να του το... μαυρίσει.

Δείτε ΕΔΩ και ψηφίστε την κορυφαία 11άδα της φάσης των “16”!

Ο περσινός τελικός αποτελεί ένα τιμημένο παρελθόν για τους Παριζιάνους. Ηταν η χρονική περίοδος που η Μπάγερν δεν γινόταν να αντιμετωπιστεί από καμία θνητή ομάδα στον κόσμο της μπάλας. Φέτος όμως οι Βαυροί έχουν αποκαλύψει γήινες αδυναμίες. Και εάν μπροστά ο Λεβαντόφσκι παραμένει αδιανόητα ασταμάτητος, η άμυνά της επιτρέπει στους αντιπάλους της να διατηρούν κάποια ελπίδα. Εντάξει, η Παρί έχει δικαίωμα στις πιθανότητες. Ισως και κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να υπάρξει όμως σημαντική ευθυγράμμιση των πλανητών του ποδοσφαίρου. Ο Μπαπέ να κάνει τρελή εμφάνιση τύπου “Καμπ Νόου”΄, ο Νεϊμάρ να μπει ξανά στο παιχνίδι και να είναι στα καλά του, αλλά και ο Κέιλορ Νάβας να συνεχίσει αυτά τα τρελά που κάνει στα πιο μεγάλα ραντεβού του. Τότε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα δει τους δικούς του να δίνουν μία τίμια μάχη. Οσο μπορούν δηλαδή, απέναντι στην ομάδα που πριν λίγο καιρό ολοκλήρωσε το μυθικό 6x6 στα τρόπαια, κάτι που έκανε μόνο αυτή και η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα το 2009. Κάτι τόσο σπάνιο δηλαδή και κάτι που πραγματικά ακόμα μοιάζει απροσπέλαστο. Και τι θα ακολουθήσει για όποιον προκριθεί; Λογικά ο Πεπ και η πιο καυτή ομάδα του πλανήτη. Μία υπέροχη αρμάδα, αλλά με τη φανέλα να είναι πούπουλο.

Κάθε φορά δεν ξέρει από που του έρχεται. Και εντάξει η Λίβερπουλ και η Μπαρτσελόνα. Είναι όμως αυτοί οι τρελοί αποκλεισμοί από Μονακό, Τότεναμ, Λυών, που στοιχειώνουν τα όνειρα των Σεΐχηδων και το κρεβάτι του Πεπ. Φέτος φαινόταν μία κακή χρονιά. Το τσιπάκι όμως έχει γυρίσει τρομερά από τον Δεκέμβριο και η Σίτι δείχνει ασταμάτητη. Ηδη εστεμμένη πρωταθλήτρια Premier League στο μυαλό όλων, δεδομένο που της δίνει τη δυνατότητα να εστιάσει αποκλειστικά στον μεγάλο στόχο. Ο Πεπ έχει βρει για πρώτη φορά μία διαφορετική, εκπληκτική ισορροπία. Ενα ρεαλιστικό παιχνίδι, με πολλούς διαφορετικούς μπαλαντέρ, τρομερή άμυνα, όχι τρελή, αλλά λειτουργική επίθεση και πίστη στις ικανότητες στο μεγάλο βάθος του ρόστερ. Απέναντι σε όλ' αυτά μία ασταθής Ντόρτμουντ. Με έναν προπονητή που ξέρει ότι το καλοκαίρι θα αποχωρήσει, μα άμυνα τραπουλόχαρτο, μα και και με ορισμένα πολύ τρομακτικά όπλα. Σάντσο και Χάαλαντ δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Ειδικά με το παρελθόν αποκλεισμών που έχει η Σίτι. Και εάν οι Πολίτες κάνουν το λάθος να σκεφτούν από τώρα τον ημιτελικό με το μεγάλο ραντεβού κόντρα σε Παρί ή Μπάγερν, τότε δεν αποκλείεται να την πατήσουν.

Είναι η εικόνα του Σέρχιο Ράμος να κλειδώνει κατά την πτώση το χέρι του Σαλάχ και να τον τραυματίζει. Ολα έληξαν κάπου εκεί. Εκεί και στο μπλοκάρισμα που συνέβη στον εγκέφαλο του Κάριους. Ο τελικός του Κιέβου το 2018 ακόμα πληγώνει με κάποιον τρόπο τη Λίβερπουλ και ειδικά τους οπαδούς της. Μπορεί την αμέσως επόμενη σεζόν να σήκωσαν την κούπα, αλλά δεν στάθηκε ικανή να ξορκίσει την ανάγκη τους για μία τέτοια ρεβάνς. Μόνο που οι Reds δεν είναι στα καλά τους. Για καλή τους τύχη το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους Μαδριλένους. Δύο γίγαντες που σέρνουν με διαφορετικό τρόπο τα κουρασμένα πόδια τους. Οι Κόκκινοι απόρροια των άπειρων τραυματισμών και οι Μερένγκες της πιο γερασμένης ομάδας. Μόνο που αμφότεροι έχουν τον τρόπο και τη βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Ξυπνούν, το βρίσκουν, παλεύουν, θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους. Η Λιβερπουλ παραμένει πιο επικίνδυνη, μα όσο πατούν το χορτάρι ο Σέρχιο Ράμος και ο Μπενζεμά, η κατάσταση εξισορροπείται. Και το σημαντικότερο; Οποιος περάσει, μετά γίνεται φαβορί για να πάει τελικό. Και εκεί είπαμε: οι φανέλες τους είναι ασήκωτες!

Τα μεγάλα κεφάλια στην Τσέλσι ευλογούν τα γένια τους για τη δύσκολη απόφαση που κλήθηκαν να πάρουν λιγο καιρό πριν. Δεν ήταν εύκολο να κάνουν στην άκρη τον Φρανκ Λάμπαρντ. Επειτα όμως από το ρεκόρ του Τόμας Τούχελ με τα 13 αήττητα διαδοχικά ματς (σ.σ.: κανείς άλλος δεν ξεκίνησε έτσι στην ιστορία του club), είναι δεδομένο ότι ο Γερμανός τεχνικός είναι το κατάλληλο άτομο. Πόσο μάλλον με τα 11 ματς δίχως να έχει καν δεχτεί γκολ. Οι Λονδρέζοι χτίζουν συγκεκριμένο και σοβαρά ανταγωνιστικό προφίλ, με τον Τσόλο Σιμεόνε και την Ατλέτικο να πήραν χαμπάρι το αδιαπέραστο σύστημά τους. Η Τσέλσι δεν θα υποτιμήσει την Πόρτο. Δεν βρίσκεται σε τέτοια αλαζονεία. Δεν θα έχει τον χαλαρό τρόπο της “άρρωστης” αγωνιστικά Γιουβέντους. Και πάλι όμως αυτό δεν τους εγγυάται τίποτα. Οι Δράκοι έδειξαν από τους ομίλους πόσο συγκροτημένοι είναι. Και όποιος δεν το κατάλαβε τότε, το χώνεψε για τα καλά με την απόδρασή τους με 10 παίκτες από το Τορίνο. Είναι φιλόδοξοι και η ματαιοδοξία τους πήρε τροφή. Το σημαντικότερο είναι ότι όποιος περάσει, δεν τρομάζει από τις Ρεάλ, Λίβερπουλ, στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα.

Quarter-finals set

Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Istanbul... #UCLbracket | @GazpromFootball | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021