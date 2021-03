Η Τσέλσι μπορεί να χαμογελάει από τη στιγμή που η Πόρτο ίσως ήταν η αντίπαλος που θα ήθελαν όλοι και την θεωρούσαν αυτή τη στιγμή ως την λιγότερο δυνατή συγκριτικά με τις υπόλοιπες.

Η Σίτι του Γκουαρδιόλα θα κοντραριστεί με την Ντόρτμουντ του Χάαλαντ στην προσπάθεια των «πολιτών» που συνεχίζεται εδώ και... αρκετά χρόνια για το πρώτο Champions League στην ιστορία του κλαμπ, από τη στιγμή που ο Καταλανός τεχνικός δείχνει να έχει δώσει όρκο και στους Άραβες ιδιοκτήτες του συλλόγου.

Ο Γιούργκεν Κλοπ σίγουρα δεν θα ήθελε έναν αντίπαλο του μεγέθους της Ρεάλ Μαδρίτης σε αυτή την πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο που διανύει η Λίβερπουλ, έχοντας ξεκαθαρίσει ο Γερμανός πως οι «κόκκινοι» σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτή τη στιγμή διεκδικητές του τίτλου.

Η κάτοχος, Μπάγερν Μονάχου, που απλά γκρεμίζει τα πάντα στο διάβα της και ρίχνει κάτω κάθε τείχο που θα υψωθεί στο δρόμο της, θα παλέψει με την Παρί Σεν Ζερμέν των Μπαπέ και Νεϊμάρ που έφτασαν μέχρι και τον τελικό της περασμένης σεζόν...

Στα ημιτελικά θα παίξει ως γηπεδούχος ο νικητής του Μπάγερν – Παρί με τον νικητή του Σίτι – Ντόρτμουντ και αντίστοιχα αυτός που θα περάσει από το Ρεάλ – Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στο πρώτο ματς των «4» τον νικητή του Πόρτο – Τσέλσι.

The road to Istanbul is set!

Which 2 teams will make the final? #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021