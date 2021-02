Ζινιάκ: Ο Τσιγγάνος Βασιλιάς του Μεξικό συναντά το παρελθόν του

Στη γαλλική και ευρωπαϊκή κοινωνία των τελευταίων αιώνων, ο ποιητής Ντε Φοντενέλ εμφύσησε την πεποίθηση πως «ο άνθρωπος πολλές φορές συναντά το πεπρωμένο του στον δρόμο που διάλεξε για να το αποφύγει». Για τον Αντρέ-Πιέρ Ζινιάκ, η ζωή και η καριέρα του κινήθηκε στον άξονα της σύγκρουσης μεταξύ μοίρας, προέλευσης, καταβολών. Μία «μάχη» ανάμεσα στο αναπόφευκτο και το ανέφικτο. Τι μπορούσε να πετύχει, τι πέτυχε και «τι θα γινόταν αν». Οι υποθέσεις, όμως, διαλύθηκαν εμφατικά όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο που του υπέδειξε η ταπεινή, τσιγγάνικη καρδιά του. Πλέον, οι εκβολές του τον βγάζουν αντιμέτωπο με όλα όσα άφησε πίσω, στο πεδίο ενός παγκόσμιου τελικού.

FT: @TigresOficial 1-0 @Palmeiras

A goal from @10APG has Tigres advancing to the #ClubWC final! Congratulations!!! #MundialDeClubes pic.twitter.com/Ztp0WHi8AL

— FIFA Club World Cup 2020 (@ClubWorldCups) February 7, 2021