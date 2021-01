Το τελευταίο... κανονάκι του Σόλσκιερ, τον οδηγεί στον τίτλο

Ηταν η στιγμή που η παρέλαση διαδόχων από τον Τύπο μεταμορφωνόταν σε μανία και ο Μαουρίτσο Ποτσετίνο είχε σχεδόν εγκατασταθεί στο “Ολντ Τράφορντ”. Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Ντε Χέα μάζευε τρεις μπάλες από την εστία του. Η Λειψία τους απέκλειε άτσαλα από το Champions League, ενώ έξι μέρες νωρίτερα, τρία τους είχε ρίξει και η Παρί. Ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ θα είχε ακόμα ένα κανονάκι ζωής. Μία ελάχιστη ευκαιρία, η οποία έμοιαζε χαριστική μετά την ισοπαλία με τη Σίτι στο αμέσως επόμενο ραντεβού.

Ωστόσο, ο Νορβηγός έκανε την υπέρτατη ανατροπή και έδειξε ότι ανήκει σε εκείνη τη ζόρικη πάστα ανθρώπων, που ξέρουν ότι... για να πας μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, οφείλεις να σηκωθείς, να αναζητήσεις τις συνθήκες που εσύ θέλεις και εάν δεν τις βρεις, τότε να τις διαμορφώνεις μόνος σου. Οπως δηλαδή τις έχει φτιάξει με το αήττητο σερί κορυφής 12 αγωνιστικών (9 νίκες). Οπως τις έστησε στο “Ανφιλντ” σε αυτό το... υπέρ του 0-0 κόντρα στη Λίβερπουλ.

Για την ακρίβεια, δεν ήταν ο βαθμός στην έδρα της πρωταθλήτριας αυτός που φωνάζει ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να διεκδικήσει στα ίσα τον τίτλο. Περισσότερο είχε να κάνει με την αίσθηση που άφησε το ίδιο το παιχνίδι στο φινάλε του και αυτή ήταν ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι έφτασαν ακόμα και στο να αξίζουν το τρίποντο. Και μπορεί η στατιστική να έχει βαλθεί να πει τα γνωστά τις “ψέμματα”, δίνοντας την κατοχή της μπάλας και τα πιο πολλά σουτ στους γηπεδούχους, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Αλισον χρειάστηκε να κάνει τέσσερις επεμβάσεις (οι δύο υπερσωτήριες), όσες δηλαδή δεν έχει κάνει σε κανένα άλλο ματς φέτος.

Οπως έχει φανεί από καιρό, ο Σόλσκιερ βρίσκει τη μαγική ισορροπία αναλογικά με τα εργαλεία που έχει στα χέρια του. Αυτό το πλάνο με τους δύο αμυντικούς μέσους (ΜακΤόμινεϊ, Φρεντ) μπροστά από τους σέντερ μπακ, έχει μεταβάλει τα δεδομένα και ήταν αυτό που κλείδωσε όλες τις προσπάθειες των Reds να στείλουν την μπάλα στην μπροστινή τριάδα. Η κατάσταση βέβαια είναι πιο σύνθετη και οφείλεται αρχικά στις αμυντικές απουσίες της Λίβερπουλ, οι οποίες υποχρέωσαν τον Κλοπ να στήσει ως σέντερ μπακ τους Φαμπίνιο, Χέντερσον, στερώντας κάποιες πολύ συγκεκριμένες ωφέλιμες λειτουργίες από τη μεσαία του γραμμή.

Βέβαια, ανασταλτικά η Γιουνάιτεντ ήταν τόσο δυνατή, που στην πραγματικότητα επικίνδυνη φάση δεν έφαγε ποτέ. Ο Σο στην καλύτερη εμφάνισή του ever με τη Μάντσεστερ και ο Γουάν-Μπισάκα, απενεργοποίησαν τους Αλεξάντερ-Αρνολντ και Ρόμπερτσον, ο Μαγκουάιρ υπήρξε ηγετικός, μα ήταν ακόμα περισσότερο ο Λίντελοφ με καίριες επεμβάσεις και τα περισσότερα κοψίματα που έχει κάνει παίκτης της Γιουνάιτεντ φέτος (10), ο πλέον καθοριστικός του ντέρμπι. Η Λίβερπουλ πάντως προσπάθησε, ειδικά στο α' μέρος, να πιέσει ψηλά, με συνέπεια να ανεβάζει την άμυνα της και τον Ράσφορντ να εκτεθεί τέσσερις φορές σε θέση οφσάιντ, τις περισσότερες από κάθε άλλον σε 45 λεπτά στο πρωτάθλημα.

Liverpool's front three Premier League record vs. Man Utd:

Γενικότερα, υπήρξε μία αλληλοεξόντωση στο κέντρο των δύο ομάδων. Ο Τιάγκο ήταν δύο φορές καλύτερος του νευρικού Μπρούνο Φερνάντες, αλλά Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνο δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν κανένα από τα περάσματά του. Βαϊνάλντουμ και Πογκμπά αντίστοιχα εγκλωβίστηκαν σε κόνσεπτ ρολίστα και οι αλλαγές δεν έκαναν καμία διαφορά εκατέρωθεν. Κάπως έτσι η Λίβερπουλ των αμέτρητων προβλημάτων όλη τη χρονιά, βρέθηκε να τρέχει το χειρότερο σερί χωρίς νίκη επί Κλοπ. Μετά την εφτάρα επί της Κρίσταλ Πάλας, έχει σκοράρει μόλις σε ένα από τα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, στα οποία δεν έχει πάρει τρίποντο. Ο Γερμανός τεχνικός θα πρέπει επομένως, να βρει λύσεις, μιας και ήδη έχει πετάξει περισσότερους βαθμούς (20) απ' ότι σε όλη την περσινή σεζόν.

Man Utd's record against the 'Big Six' this season in the Premier League:

Man Utd 1-6 Spurs

Man Utd 0-0 Chelsea

Man Utd 0-1 Arsenal

Man Utd 0-0 Man City

Liverpool 0-0 Man Utd

Winless in all five games. pic.twitter.com/JoFuiXny9e

— Squawka Football (@Squawka) January 17, 2021