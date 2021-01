Ο υπέροχος Κλοπ έγινε γκρινιάρης και κουραστικός…

Εχει υπάρξει υπέροχος. Τις περισσότερες φορές είναι. Ή μήπως ήταν; Σίγουρα είναι ακόμα! Ο Γιούργκεν Κλοπ συστήθηκε κάποτε με δόση σαρκασμού ως «Normal One» και αμέσως έγινε ο αγαπημένος άνθρωπος σε όλο το Λίβερπουλ. Ηταν τόσο τέλειος, ώστε οι αντίπαλοι οπαδοί ζήλευαν που δεν τον είχαν στον δικό τους πάγκο. Εκπληκτικές συνεντεύξεις τύπου, όπου γέμιζε την αίθουσα με το -σπάνιο για Γερμανό- φλεγματικό χιούμορ του και γελούσε, αφήνοντας να φανεί διάπλατα η πορσελάνινη οδοντοστοιχία του, την οποία έφτιαξε στο Νησί. Ο Κλόπι τα έκανε όλα τόσο φανταστικά και κάθε ατάκα του γινόταν viral. Όχι όμως πια…

«Πληροφορήθηκα ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πάρει σε δύο χρόνια περισσότερα πέναλτι απ’ όσα εγώ σε 5,5 χρόνια. Δεν έχω ιδέα εάν αυτό είναι λάθος δικό μου ή πώς ακριβώς συνέβη».

Jurgen Klopp had Manchester United's penalty record on his mind pic.twitter.com/6Q1tULrUbC

Καθώς μετά την ήττα της Δευτέρας από τη Σαουθάμπτον, κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για το ματς, εκείνος στάθηκε σε κάτι άσχετο, αποφεύγοντας να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αντιστοιχεί σε μία ήττα ή να μιλήσει για τα λάθη της ομάδας και των παικτών του. Μόνο που πλέον αυτό δεν εκπλήσσει κανέναν.

Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα η Γιουνάιτεντ έχει πάρει 32 πέναλτι, ενώ η Λίβερπουλ 17, η Λέστερ έχει 24 και η Μάντσεστερ Σίτι 18. Τυχαίο γεγονός; Πειραγμένες αποφάσεις; Ο Γερμανός φαίνεται να θέλει να υπονοήσει κάτι για την εντιμότητα της Premier League. Κάτι που πέρσι που το σήκωσε, δεν είχε να σχολιάσει. Προφανώς!

Οποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία του ειδικά από το 2018, θα έχει να διαβάσει πολλές αφηγήσεις προπονητικής δικαιολογητικής παράνοιας. Τον Γενάρη του 2017 κόντρα στη Σαουθάμπτον και τον Μάρτιο του 2019 με την Εβερτον, είχε αέρα: «Πολύ, πολύ δύσκολο ματς κόντρα σε έναν σκληρό αντίπαλο, τον άνεμο»!

Στο 2-2 με τη Γουέστ Μπρομ τον Απρίλιο του 2018, του έφταιγε ότι το γρασίδι ήταν ξηρό: «Είχαμε την μπάλα και το γήπεδο δεν μας επέτρεπε να την τσουλήσουμε σωστά. Πώς να νικήσουμε;», ενώ στην ήττα 2-3 από την ίδια (Γενάρης 2018) το πρόβλημα ήταν η τηλεόραση και ότι δεν έδωσαν πολλά λεπτά καθυστερήσεις, επειδή όπως είπε: «Είχαν το επόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα που έπρεπε να παίξει»!

Κόντρα στη Λέστερ τον Γενάρη του 2019, του έφταιξε ότι έριξε μεγάλες ποσότητες χιονιού και έναν μήνα μετά στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ ο διαιτητής που του ακύρωνε γκολ ως οφσάιντ και όφειλε να τα δει καλά σε ριπλέι στο ημίχρονο. Λίγες μέρες νωρίτερα θα ακολουθούσε η γκρίνια για την νοοτροπία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-0), καθώς οι παίκτες της έκαναν συνεχώς φάουλ στους δικούς του και δεν τους άφηναν να βρουν ρυθμό.

Φέτος όμως ο Κλοπ έχει αφήσει στην άκρη τα μετεωρολογικά φαινόμενα και έχει επικεντρωθεί στο πρόγραμμα των αγώνων. Ο ίδιος θεωρεί ότι επιβαρύνεται μόνο η δική του ομάδα. Τον Νοέμβριο, αφού ηττήθηκε εντός Τετάρτη στο Champions League με την Αταλάντα, ήρθε ισόπαλος με την Μπράιτον Σάββατο μεσημέρι και αυτό τον έκανε τόσο έξαλλο, ώστε να τα βάλει με τον παρουσιαστή του «BT Sports», λέγοντάς του στον αέρα ότι εκείνος φταίει για τον τραυματισμό του Τζέιμς Μίλνερ και μάλιστα δίνοντάς του ειρωνικά συγχαρητήρια γι’ αυτό που συνέβη στον παίκτη του.

One of the most heated post-match interviews you'll ever see.

Jurgen Klopp vs. @TheDesKelly

(via @btsportfootball)pic.twitter.com/YavbUyV4tV

— Squawka News (@SquawkaNews) November 28, 2020