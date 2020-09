Χάμες Ροντρίγκες: Η ανώτερη κλάση που δεν εκβιάζεται (infographics)

Όταν η Έβερτον ανακοίνωνε την απόκτησή του Χάμες Ροντρίγκες, δύο σκέψεις επικράτησαν στη σφαίρα της κοινής λογικής: η πρώτη, ότι επρόκειτο για μια value-for-money κίνηση, από τη στιγμή που ο Κολομβιανός σταρ μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ ως ελεύθερος, ως «βαρίδι» στα πλάνα της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν είχε πια αξία να αποφέρει έσοδα στα ταμεία της. Η δεύτερη, ότι αυτή είναι, μάλλον, η τελευταία ευκαιρία του να αποδείξει πως το παιδί-αποκάλυψη, που γοήτευσε τα πλήθη στο Μουντιάλ της Βραζιλίας κι έχτισε ένα μέλλον γεμάτο εκατομμύρια, δεν είναι «απάτη». Ότι οι τραυματισμοί, η ανάμικτη σχέση με τη Βασίλισσα και η συνήθως αρνητική δημοσιότητα δεν έχουν φράξει εντελώς τον δρόμο στον αλέγρο επιθετικό χαφ, εκείνον που στο πρώτο «μπαμ» της καριέρας του το κοινό αμφιταλαντευόταν αν πρέπει να τον αποκαλεί «Τζέιμς» ή «Χάμες».

Μια εβδομάδα αργότερα, ο 29χρονος από την Κούκουτα της Κολομβίας, είναι το πρώτο όνομα στα βρετανικά (κι όχι μόνο) ταμπλόιντ, για όλους τους σωστούς λόγους, που είχαν μήνες ολόκληρους, ίσως και πάνω από χρόνο, να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Η ανανεωμένη Έβερτον, έχοντας από την αρχή της σεζόν τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της, ανακηρύχθηκε άτυπα φρέσκια δύναμη, ευχάριστη έκπληξη και ικανός διεκδικητής μιας θέσης από την εξάδα μέχρι και την τετράδα της Premier League, μόλις μετά το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη σεζόν. Κι ο Χάμες έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πρόωρη, αλλά πολύ πιθανόν προφητική αποθέωση.

Απέναντι στην Τότεναμ, τα Ζαχαρωτά έφυγαν με το διπλό και τις εντυπώσεις απόλυτα κερδισμένες για το νέο τους εγχείρημα. Η μεσαία γραμμή με Άλαν-Ντουκουρέ-Γκόμες άφησε άπαντες ικανοποιημένους κι έπεισε πως μπορεί να προσφέρει επάρκεια σε όλες τις λειτουργίες. Ωστόσο, στα δεξιά της κινείτο ο παίκτης που «μαγνήτιζε» τη μπάλα με την ασφάλεια του αριστερού ποδιού του. Και που στο τέλος της αναμέτρησης, αναδείχθηκε με καθολική συμφωνία ως ο MVP, στο πιο θετικό ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή του καριέρα.

Έξι χρόνια είχε να δει ο κόσμος της Premier League «πρωτάρη» να τελειώνει το ματς με έξι τελικές φάσεις καταγεγραμμένες στη δημιουργία του. Από τον Αλέξις Σάντσες με την Άρσεναλ τη σεζόν 2014/15, ώσπου να ντεμπουτάρει ο Χάμες Ροντρίγκες.

James Rodriguez was the only player to receive a pass from every outfield teammate in the first half.

Get. It. To. James. pic.twitter.com/ZxR0S9nahS

— Squawka Football (@Squawka) September 13, 2020